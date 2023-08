On ignore pour l’heure s’il a survécu. Mercredi après-midi, les pompiers du Finistère ont été appelés pour porter secours à un dauphin retrouvé échoué dans les rochers de la cale de Beig-Meil, à Fouesnant. Accompagnés par le personnel du centre Océanopolis de Brest, les secours sont parvenus à prendre à charge le cétacé qui était prisonnier des rochers. Après avoir embarqué l’animal sur leur bateau, les sapeurs-pompiers de l’unité animalière et de Concarneau et les sauveteurs côtiers ont emmené l’animal à environ un mile des côtes bretonnes.

En cas de découverte d’un animal marin en difficulté, il est conseillé de ne pas s’approcher, de ne pas intervenir et d’alerter l’observatoire Pelagis en composant le 05 46 44 99 10, numéro qui fonctionne sept jours sur sept. Basé à La Rochelle, l’observatoire pour la conservation de la mégafaune marine est l’interlocuteur prioritaire et compte 480 personnes habilitées à intervenir. Souvent stressés par leur mésaventure, les animaux en difficulté peuvent rarement être sauvés. Même quand les bons gestes sont respectés, le taux de survie des animaux secourus reste très faible.