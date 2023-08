C’est un endroit magnifique qui a déjà beaucoup souffert. Un trait de côte ponctué de criques de sable fin ravagé par la marée noire en 1978. A Landunvez (Finistère), les plus anciens se souviennent très bien du naufrage de l’Amoco Cadiz dans la commune voisine de Ploudalmézeau. Sur le port du village de Portsall, l’ancre du pétrolier a même été posée comme pour rappeler ce que tout le monde clamait après le drame : « plus jamais ça ». Quarante ans plus tard, les marées noires ne laissent plus de traces sur le littoral, mais une autre pollution vient souiller les plages de la petite commune du nord de Brest. Moins visible, elle provient cette fois de la terre et vient se répandre sur les plages bordant la rivière charriée par les eaux du Foul.

Ce petit cours d’eau a la particularité de se déverser en mer au fond d’une petite anse. Le lieu est à la fois prisé des surfeurs et bodyboarders qui apprécient les vagues créées par le mariage des eaux douces et salées à Penfoul. Ici comme sur la plage voisine du Château, les familles aiment venir faire patauger les plus jeunes enfants dans les eaux calmes de la rivière. Ce que certains ne savent pas, c’est que cette eau douce est régulièrement victime d’importantes pollutions bactériologiques où prolifèrent le streptocoque et l’Escherichia coli. La présence de ces bactéries n’est pas sans risque et peut engendrer des sinusites, des otites, des diarrhées et des infections urinaires. Face à ces pollutions venant de la terre, les maires n’ont parfois pas d’autre choix que de fermer les plages. Comment ? En prenant un arrêté municipal et en installant un panneau à l’entrée du site. Insuffisant pour empêcher certains baigneurs, y compris des locaux, de venir y patauger. « Sur la plage du Château, ce n’est même pas écrit pourquoi la baignade est interdite. Même s’ils voient le panneau, les gens y vont quand même », regrette Martin d’Allens.

Les élevages de porcs sont dans le viseur des associations environnementales, notamment en raison de l'épandage du lisier sur les champs. - Google Earth

La semaine dernière, ce militant du collectif Stoppons l’extension a installé un stand sur la plage du Château afin d’informer les habitants et touristes des pollutions récurrentes. « Les gens pensent souvent qu’il y a des algues vertes quand c’est pollué. Là, il n’y en a pas donc ils se disent que c’est propre ». Les analyses menées par l’Agence régionale de santé en Bretagne sont pourtant formelles : en 2023, seuls cinq sites de la région affichaient une qualité « insuffisante », quand les 99 % restant répondaient aux exigences. La plage du Château faisait évidemment partie des recalés. Pour le militant, dont la famille possède une maison dans le secteur, le responsable de cette pollution récurrente est tout trouvé : l’exploitation Avel Vor, porcherie géante qui voit passer 12.000 cochons, est pointée du doigt. Déjà énorme, l’entreprise a reçu le feu vert des autorités pour s’agrandir, ce qui a fait bondir les associations environnementales et débouché sur l’ouverture d’une enquête. « Je fais un parfait bouc émissaire », estime Philippe Bizien.

« Il y a des endroits qui nous posent problème »

Le patron de l’exploitation est l’un des hommes les plus influents du milieu porcin. Souvent pointé du doigt, il estime être la victime d’une cabale anti-élevage menée par les associations environnementales. « Le focus est mis sur les plages de Landunvez parce qu’elles sont proches de mon élevage. D’autres plages toutes proches à Porspoder sont tout autant, voire plus polluées. Mais comme il est impossible de m’incriminer, ils n’en parlent pas », répond le puissant patron. L’éleveur dit vrai, en partie. A Porspoder, les plages du Mazou et du Bourg sont également dans le viseur des autorités pour des pollutions bactériologiques récurrentes. Dans ce secteur, les analyses ont montré que la pollution serait surtout liée à l’insuffisance des installations d’assainissement collectives et individuelles (lire encadré).

Dans la communauté de communes du Pays d'Iroise, le nombre de plages où la qualité des eaux de baignade est jugée excellente a augmenté. Mais certains sites restent fermés. - Pays d'Iroise Communauté

Sauf que dans le bassin-versant de Penfoul, c’est plutôt l’activité agricole qui est à l’origine de la dégradation de la qualité de l’eau. « Le bassin-versant de Penfoul est l’un des plus grands du territoire. Il fait plus de 1.600 hectares », rappelle Pauline Richard, responsable du service milieux aquatiques et qualité des eaux à Pays d’Iroise Communauté. Sa collectivité surveille depuis plusieurs années les niveaux de pollution dans les cours d’eau. Depuis 2022, elle a accentué ses efforts dans la zone très fréquentée de Penfoul. « Il y a des endroits qui nous posent problème à cause de l’activité agricole. Tout le monde parle des élevages porcins en raison de leurs effluents. Mais ils ne sont pas les seuls. Les bovins sont également difficiles à gérer car les animaux vivent dehors. Les flux bactériologiques d’un simple chemin de vaches peuvent parfois poser problème », détaille la responsable du service milieux aquatiques. Si elle n’a pas de pouvoir de coercition sur les agriculteurs, sa collectivité tente de les accompagner pour encourager « des changements de pratiques » notamment par la plantation de haies ou la restauration de talus visant à ralentir le ruissellement vers les cours d’eau.

« On laisse les gens aller se baigner ! »

Fabrice Hamon est aux premières loges pour observer ce fameux ruissellement. Après chaque forte pluie, cet habitant de Landunvez voit le ruisseau qui passe dans son jardin changer de couleur. « L’eau devient parfois marron, parfois blanche, parfois elle fait de la mousse. Mais on ne savait jamais pourquoi. » Depuis un peu plus d’un an, le Breton effectue lui-même des relevés quotidiens pour vérifier la qualité de l’eau. « Quand j’ai vu que des athlètes avaient été malades après un triathlon au Royaume-Uni, j’ai rigolé. » Ce jour-là, une concentration de 1.300 unités d’Escherichia coli par 100 ml avait été détectée, soit 39 fois la valeur maximale. « Il y a deux semaines, moi j’ai mesuré 55.000 unités ! » Après les pluies d’orage de 2022, il a même subi un pic à 232.000 unités. « Et on laisse les gens aller se baigner ! », s’étonne-t-il. L’habitant critique notamment le choix de l’Agence régionale de santé de prélever l’eau « au plus loin du cours d’eau » alors que des enfants viennent s’y baigner.

Cet habitant est persuadé que cette pollution est liée à l’activité agricole. Mais contrairement à d’autres, lui se refuse à viser l’exploitation Avel Vor. « On sait que l’activité porcine est parfois à l’origine car on a mené des analyses avec la mairie. Mais ce n’est pas la seule porcherie installée ici. C’est même la plus contrôlée. Ce qu’il faut, c’est que l’épandage soit plus contrôlé et même réduit. La terre ne peut pas supporter une telle quantité, le cheptel est trop important », dénonce le militant. Ses récentes prises de parole ont visiblement agacé certains locaux. Fabrice Hamon a été la victime d’une tentative de sabotage sur sa voiture, dont la roue a été partiellement dévissée. La preuve que le sujet est éminemment important dans une région où l’élevage est un poids lourd.