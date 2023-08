La canicule ne s’arrête plus ! la France est sous le coup d’une vague de chaleur entamée ce week-end, avec des températures anormalement élevées sur une large moitié sud de l’Hexagone. Des départements de la vallée du Rhône pourraient enregistrer mardi des « niveaux de température jamais mesurés en France », a averti lundi le ministre de la Santé Aurélien Rousseau, sur BFM-TV.

« On a une crainte pour demain (mardi) de devoir basculer en vigilance rouge sur une partie des départements de la vallée du Rhône », a déclaré le ministre. Lundi, 50 départements étaient placés en vigilance orange.

🔶 50 départements en Orange et l'Andorre pic.twitter.com/pO5MbfN82S — VigiMétéoFrance (@VigiMeteoFrance) August 21, 2023 L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.



La liste des départements de la vallée du Rhône pouvant passer en vigilance rouge devrait être connue plus tard dans la journée, Aurélien Rousseau ayant indiqué attendre plus d’informations à l’issue d’un échange avec Météo-France. En matière de santé publique « ce qui compte le plus c’est la durée de cet épisode », a prévenu le ministre, les prévisions météo envisageant une baisse « à partir de jeudi ou vendredi ».

Rhône, Drôme, Ardèche et Haute-Loire en rouge mardi ?

Météo-France avait annoncé dimanche que « certains records absolus risquent d’être battus, notamment mardi vers la vallée du Rhône, avec 40 à 42 degrés prévus ». L’organisme a qualifié cet « épisode caniculaire intense et durable » de « particulièrement tardif pour la saison ». En début d'après-midi, le ministre de la Transition écologique, Christophe Béchu en visite à Lyon a indiqué que quatre des 50 départements placés en vigilance orange par Metéo-France allait « basculer » dans le rouge d'ici la fin de la journée de lundi. La décision prise, selon le ministre « compte tenu de la persistance de la vague de chaleur et des températures », vise les départements du Rhône, de la Drôme, de l'Ardèche et la Haute-Loire, selon son entourage. Les détails seront donnés dans le bulletin de 16 heures de Météo France.