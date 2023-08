La Suisse suffoque. Comme en France et dans une grande partie de l’Europe, le pays voisin est à la proie d’une importante canicule avec des températures dépassant les 30 degrés en plaine. C’est dans ce contexte que son service météorologique a annoncé avoir enregistré un nouveau « record » ce lundi. D’après MétéoSuisse, il a fallu monter à une altitude record de 5.298 mètres pour que le service météorologique suisse enregistre la limite du zéro degré. C’est beaucoup plus que les 4.634 mètres de la Pointe Dufour, point culminant du pays. Cette « isotherme » constitue un nouveau record depuis le début des mesures en 1954, battant le record établi en juillet 2022.

Le radionsondage de Payerne de cette nuit du 20 au 21 août 2023 a mesuré l'isotherme du 0 °C à 5298 m ce qui constitue un record depuis le début des mesures en 1954. Le précédent #record datait seulement du 25 juillet de l'année dernière avec 5184 m. #meteosuisse #canicule pic.twitter.com/dWjnKIRQ7r — MétéoSuisse (@meteosuisse) August 21, 2023



Cette surface « sépare les couches d’air dont la température est supérieure à 0 °C à basse altitude de celles dont la température est inférieure au point de congélation à une altitude plus élevée », explique le service météorologique. Cette isotherme du zéro degré occupe une place de choix dans les prévisions météo, notamment en raison de son influence sur « le développement de la végétation, la limite des chutes de neige et le cycle de l’eau ». Il est monté de 200 à 700 mètres en cent cinquante ans, notamment l’hiver dernier. « Depuis les années 1970, cette élévation s’est accélérée, surtout au printemps et en été. La raison principale de cette évolution est le réchauffement climatique d’origine humaine », précise MétéoSuisse.

L’ensemble du pays alpin est classé au moins en niveau 3 sur 5 de danger de canicule en dessous de 800 mètres d’altitude. Des températures allant jusqu’à 37 degrés sont attendues ces prochains jours.