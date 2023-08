Les soldats du feu vont pouvoir souffler. Le violent incendie qui a touché Argelès-sur-Mer et détruit un camping dans les Pyrénées-Orientales entre le 14 et le 16 août a été déclaré officiellement éteint dimanche, selon les pompiers du département.

« Après plusieurs jours de collaboration entre les sapeurs-pompiers et les RISC (Réserves communales de Sécurité civile) pour le traitement des fumerolles, le COS (commandant des opérations de secours) a passé feu éteint », a tweeté dimanche soir le Service départemental d’incendie et de secours (SDIS) 66 sur le réseau X. Les RISC sont constitués de bénévoles qui arpentent les massifs forestiers pour prévenir d’éventuels départs de feu et faire de la prévention.

Le feu a ravagé au total 500 hectares

Le feu qui, outre Argelès-sur-Mer, avait touché les communes voisines de Saint-André et Sorède, a parcouru au total 500 hectares. Quelque 650 pompiers, certains venus d’autres départements, et des moyens aériens avaient été mobilisés pour combattre l’incendie qui avait démarré lundi en fin d’après-midi à Saint-André, à une vingtaine de kilomètres au sud-est de Perpignan.

🔥 #FeuxDeForêt #SaintAndré

Point de situation à 19h30

▶️ Feu éteint

▶️ 500 ha parcourus

Après plusieurs jours de collaboration entre les sapeurs-pompiers et les RISC pour le traitement des fumerolles, le COS a passé feu éteint. Une réunion d’information en cours avec les maires. pic.twitter.com/AQYNXDnfyk — SDIS 66 (@SDIS66) August 20, 2023 L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.



Environ 3.000 personnes, surtout des vacanciers, avaient été évacuées par précaution dans la soirée de lundi, mais la plupart avaient pu regagner leurs campings quelques heures plus tard. Quelque 300 d’entre elles avaient toutefois passé la nuit de lundi à mardi dans un gymnase d’Argelès, le temps de s’organiser pour repartir, ou de trouver une place dans un camping ou un hôtel de la ville.