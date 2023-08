C’est un petit paradis bien connu des plaisanciers et des plongeurs. Niché à moins de vingt kilomètres des côtes du Finistère sud, l’archipel des Glénan fait partie de ces lieux presque entièrement préservés de toute construction, en dehors de l’école de voile, de quelques logements saisonniers et des propriétés de la famille Bolloré. Ce bijou est arpenté chaque jour par quelques milliers de curieux qui arrivent au rythme des navettes reliant l’île Saint-Nicolas aux ports de Bénodet, de Concarneau et de Fouesnant. En faisant le tour de la principale île de l’archipel, les visiteurs profitent d’un décor exceptionnel fait de dunes sauvages, d’eau translucide (mais très fraîche) et de plages de sable fin.

Cet été, la carte postale a été un peu gâchée par la pollution des eaux de l’archipel, notamment liée au déversement des eaux usées par les plaisanciers et la saturation des stations d’épuration du continent. Depuis le 10 août, la situation est redevenue normale mais une autre pollution humaine perdure. A certains endroits, les marcheurs aperçoivent parfois d’étranges pointes de couleur facilement identifiables. Dans la blancheur du sable, les morceaux de verre détonnent. D’où viennent-ils ? De la mer, mais aussi de la terre.

Sur l'archipel des Glénan, une petite boîte a été installée pour y jeter les morceaux de verre parfois tranchants que les promeneurs trouvent sur la plage. - C. Allain/20 Minutes

Ce phénomène est notamment visible sur le tombolo reliant l’île Saint-Nicolas à l’île de Bananec qui est recouvert d’eau à chaque marée haute. C’est là que les enfants qui fouillent le sable trouvent le plus de morceaux de verre. Si certains sont polis par les roulis de l’eau de mer, d’autres plus récents sont encore bien tranchants, présentant un réel danger de blessure. « Les pompiers qui tiennent le poste de secours l’été ont installé un petit bac pour permettre aux promeneurs de les déposer. Ils ont eu quelques coupures à gérer », explique la mairie de Fouesnant, qui gère l’archipel. Les secours passent de temps en temps pour vider la boîte de bois accrochée près de la plage. « Mais ça ne se remplit pas tous les jours », assure la municipalité.

Mais qui balance ses bouteilles à la mer ?

La question est de savoir d’où proviennent ces étranges morceaux de verre. Un guide habitué des lieux explique que « certains plaisanciers balancent leurs bouteilles par-dessus bord pour éviter d’avoir à les transporter ». La municipalité est plus nuancée. « C’est impossible de dire si ce sont des plaisanciers ou des promeneurs. Ce sont des gens peu disciplinés, c’est tout. C’est désolant. » Le phénomène n’est pas jugé « inquiétant » mais étonne bon nombre de touristes qui passent sur l’archipel. « On nous pose souvent la question de la présence de ces morceaux de verre », reconnaît le guide. Dans cet environnement insulaire, les éclats de bouteilles sont sans doute les seuls à résister aux courants et aux puissants vents. Les seuls visiteurs de l’île ne sont pas seuls coupables. L’archipel est le premier morceau de terre sur lequel les bouteilles à la mer peuvent s’échouer et se briser.

Sur l’archipel, la gestion des déchets se fait par bateau. Les îles ne disposant pas de poubelles, chaque visiteur comme les plaisanciers sont invités à ramener leurs déchets sur le continent. Quant aux déchets générés par le restaurant de l’île, le centre de plongée ou le plus vieux club de voile français, ils sont évacués par barge et traités sur le continent.