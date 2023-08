Mais d'où vient la bactérie E.coli qui contamine les plages de Bretagne ?

Après la découverte de bactéries E.Coli et de matières fécales dans l’eau, neuf plage du Finistère et du Morbihan ont été interdites à la baignade jusqu’à nouvel ordre. Ces interdictions ne sont pas sans conséquences puisque après ces annonces, de nombreux touristes ont décidé de renoncer à leur séjour sur la côte Bretonne, selon nos confères du Télégramme. Comment ces matières fécales se retrouvent-elles dans les vagues ? Comment empêcher la déferlante E.coli sur les plages ? Et quelles sont les conséquences pour les baigneurs qui se risqueraient à plonger dans ses eaux contaminées ? Eléments de réponse grâce à l'éclairage de Laurent Le Berre, délégué départemental de l’association Eau et Rivières de Bretagne.

Comment la bactérie E.coli peut-elle contaminer les eaux de baignade ?

Dans 90 % des cas, elle provient des rivières qui viennent se jeter sur les plages... et qui sont polluées. Initialement, c’est le bassin versant - une cuvette qui récupère toutes les eaux de pluies qui viennent alimenter le cours d’eau - qui en glissant vers la plage draine ses matières fécales.

Dans une ville du Sud-Ouest comme Biarritz, on trouvera dans ces bassins davantage d’écoulements de réservoirs urbains ou de lessivages de chaussée. Reste que la Bretagne est, elle, une région très agricole avec de plus en plus de fermes-usines qui se développent et s’agrandissent sur ces bassins versants. « Ces fermes-usines là épandent leurs lisiers pour fertiliser les terres, dont le lisier de porc par exemple qui est épandu sur des terrains nus. Et dès qu'il pleut une certaine quantité d’eau, la terre ne la boit plus et un ruissellement se fait jusqu’aux rivières », explique Laurent Le Berre. Les cours d’eau étant relativement petit de quelques kilomètres à peine, ils amènent tout cela jusqu’à la mer.

C'est sans compter que la Bretagne est également confrontée à la présence d’algues vertes, une problématique qui se manifeste notamment par un excès de nitrates dû à ces épandages. Ces algues vertes n’apparaissent que dans de grandes baies fermées, où l’eau n’est pas renouvelée. « Dans l’Iroise à l’est de Brest, il y a beaucoup de problèmes d’eaux de baignade dûs aux bactéries fécales sans qu’il n’y ait la présence d’algues vertes pour autant. Car cette zone est située face à l’océan, l’eau est donc régulièrement renouvelée et très oxygénée. Mais dès qu’il pleut, on y retrouve énormément de bactéries », précise Laurent Le Berre.

Comment les plage sont-elles contrôlées ?

La loi demande à l’ARS (agence régionale de santé) d’appliquer la directive européenne sur les eaux de baignade qui impose de regarder deux bactéries : la fameuse ereschichia coli (E.coli), donc, et l’entérocoque. Des prélèvements sont régulièrement effectués sur les plages de l’Union européenne afin de déterminer le taux de concentration de ces deux témoins fiables. Si un dépassement du taux est constaté, cela signifie qu’il y a une pollution fécale de l’eau. « On risque alors d’y trouver d’autres bactéries en plus de celles-ci, comme des streptocoques, des virus, etc. », commente Laurent Le Berre.

Comment faire barrière aux bactéries et protéger les eaux de mer ?

Pour lutter contre l’arrivée de ces matières sur les plages, Laurent Le Berre et l’association Eau et Rivières de Bretagne souhaiteraient demander un moratoire sur les agrandissements des élevages qui se situent sur les bassins versants d’algues vertes d’un côté, et sur les bassins versants des plages réputées à problèmes en Bretagne. « Nous savons très bien où sont situés les plages à problèmes, et si vous calquez la carte des densités de porcs au kilomètre carré avec la carte des plages à problèmes liés à la bactériologie en Bretagne, vous verrez que cela saute aux yeux », assure Laurent Le Berre.

Que risque-t-on si l'on se baigne dans une eau contaminée ?

Les bactéries E.coli et entérocoques, celles que l’on retrouve en majorité sur les plages, ne sont pas les plus dangereuses. Cependant, un excès de ces bactéries peuvent provoquer le panel des maladies en « ites », comme les otites, les conjonctivites, les gastro-entérites, etc. Si ces dernières ne sont, certes, pas mortelles, Laurent Le Berre précise que là où se trouvent ces bactéries, il y a un risque important de trouver également d’autres virus et bactéries multi-résistantes. Ce qui est, selon lui, beaucoup plus inquiétant.

Rappellons qu'un triathlon à notamment récemment eu lieu à Sunderland au Royaume-Uni, et près d’une soixantaine de personnes ont souffert de diarrhées et vomissements après avoir nagé. La raison ? Une présence de bactérie E.coli 39 fois supérieure au taux habituel. « Après s’il l’on veut connaître les conséquences plus dommageables que peut avoir une bactérie E.coli, on peut regarder ce qu’il s’est passé avec le scandale des pizzas Buitoni. A la différence que là, elles étaient ingérées. »