Il était annoncé depuis le mois de mai par l’Organisation météorologique mondiale (OMM). Le phénomène climatique El Niño est d’ores et déjà à l’œuvre dans les eaux du Pacifique, et devrait s’intensifier d’ici la fin de l’année.

Pourquoi El Niño est scruté à la loupe ?

Disparu des radars depuis 2016, année lors de laquelle de violentes inondations avaient ravagé le Pérou notamment, El Niño est la conséquence d’une perturbation atmosphérique dans l’océan Pacifique, entre les côtes péruviennes et l’Océanie. Il apparaît tous les deux à sept ans en réaction à l’accumulation d’un trop-plein de chaleur dans les eaux des tropiques, et il dure de sept à douze mois.

Quelles sont les conséquences de ce phénomène climatique ?

Lorsque El Niño s’installe, la température de l’océan Pacifique équatorial augmente de 0,8 °C par rapport à la normale, voire jusqu’à plus de 2 °C quand il s’agit d’un Super El Niño comme en 2016, et engendre une élévation de la température globale de la planète pendant environ un an. Résultat : les poissons, habituellement présents dans la zone Pacifique comme les anchois, fuient la chaleur ; de violentes précipitations frappent le côté est ; et d’importants épisodes de sécheresse touchent les pays côté ouest.

Avec le réchauffement climatique, El Niño est-il plus dangereux ?

Le réchauffement des eaux du Pacifique par El Niño conjugué à la hausse globale du thermomètre, en raison de l’augmentation des gaz à effet de serre générés par les activités humaines, aggrave, de fait, les effets du changement climatique. Même si cela ne vaut pas pour toutes les régions du globe. Les effets d’El Niño ne touchent cependant pas que le bassin pacifique, et peuvent s’étendre à l’Afrique et à l’Inde, entre autres. C’est ce que l’on nomme « l’effet domino ». A l’inverse, le changement climatique peut aggraver les conséquences de ce phénomène climatique dans les zones d’ordinaire les plus affectées.

Pour mieux comprendre l’impact à venir d’El Niño, retrouvez, dans la vidéo en tête de cet article, les explications de la climatologue et chercheuse à l’Institut de recherche pour le développement (IRD), Françoise Vimeux.