Neuf. C’est le nombre de plages du Finistère et du Morbihan (Bretagne) qui sont interdites à la baignade jusqu’à nouvel ordre, après la découverte de bactéries E.Coli et de matières fécales dans les eaux après les récentes fortes pluies. Parmi les plages fermées, on retrouve celles de l’archipel des Glénan, de Bananec, du Drénec, de Fort Cigogne et de Saint-Nicolas, selon l’arrêté pris par la mairie de Fouesnant-les-Glénan.

L’archipel, qui se situe à 18 km des côtes, est réputé pour ses eaux turquoise et son sable blanc qui attire chaque jour plusieurs milliers de touristes, indique Le Télégramme. Le quotidien régional note que ces restrictions ont pour conséquence l’annulation de séjours prévus par les touristes, et précise que : « Les Vedettes de l’Odet, qui assurent le gros des liaisons vers l’archipel enregistrent de nombreuses demandes de remboursement ce mercredi matin ».

Outre une amende, les éventuels baigneurs risquent de tomber malades

C’est lors du passage de la dépression Patricia, début août, que la plupart des arrêtés ont été pris. La Bretagne étant une terre agricole, « il suffit d’une grosse pluie pour que les bactéries qui sont contenues dans les lisiers de porcs ou de vaches arrivent jusqu’au ruisseau puis à la plage », expliquait à BFMTV Laurent Le Berre, délégué départemental d’Eaux et rivières de Bretagne.

Mais des vidanges sauvages ou accidentelles des eaux usées des plaisanciers sont aussi pointées du doigt. Et même si cela peut être tentant, gare à celles et ceux qui souhaiteraient braver l’interdiction de se baigner. Outre les 38 euros d’amende, la contravention pourrait surtout s’accompagner de diarrhées, vomissements, nausées et maux de tête pour les contrevenants. « Vous pouvez risquer toutes les maladies en -ite, gastro-entérite, otite, conjonctivite, tout ce qui peut atteindre la sphère ORL, voire le digestif », conclut Laurent Le Berre.