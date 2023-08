Ça a dû leur faire tout drôle aux vacanciers venus se détendre en Méditerranée pour profiter d’un temps ensoleillé et d’une mer réputée assez chaude pour pouvoir y rentrer sans difficulté. Dimanche dernier, sur la plage de La Ciotat, un panneau d’information indiquait une température de l’eau à 13,5 °C. Loin des plus de vingt degrés habituellement enregistrés dans cette région. Même schéma au large de Toulon (14 °C) ou encore à Marseille (14,5 °C), selon une carte Météo-France relayée par le site Météo Villes… De quoi risquer un choc thermique après une température proche des 28 °C lors de la canicule en juillet.

Comment expliquer ce phénomène de refroidissement soudain de la mer ? On l’appelle l'upwelling. Il est déclenché par une météo venteuse. « Ces derniers jours le mistral qui a soufflé très fort depuis jeudi a provoqué la remontée à la surface des eaux froides et profondes, explique à La Provence Paul Marquis, expert chez les pompiers du Sdis 13 et fondateur d’E-Meteo Service. La mer perd plus vite en température qu’elle ne met de temps à chauffer. » Un géographe s’est donné la peine de publier un petit graphique afin d’illustrer cette explication.

pic.twitter.com/rsfMFLzoy1 — Sébastien DECAUX (@SebDecaux) August 7, 2023 L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.



Ce phénomène qui a commencé ce week-end ne va toutefois pas durer et devrait prendre fin mardi pour retrouver des températures habituelles.