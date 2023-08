Adoptez le bon geste : le mégot de cigarette, c’est dans la poubelle, pas ailleurs. Ce petit déchet, qui se retrouve partout en ville et sur les plages, est en effet particulièrement destructeur pour l’environnement. « Il contient 2.500 substances toxiques dont une cinquantaine est réellement problématique et cancérigène », pointe sur franceinfo Virginie Guérin, présidente de l’association World CleanUp Day. Cette association de défense de l’environnement organise chaque année une collecte de déchets au mois de septembre un peu partout dans le monde.

La prochaine édition est prévue du 13 au 17 septembre. Et les mégots de cigarettes, dont 13 millions ont été ramassés en France l’an dernier, seront particulièrement dans le viseur. « La moitié des petits poissons meurent au bout de 96 heures » s’ils sont mis dans de l’eau polluée par un mégot de cigarette, et les autres animaux vont plutôt ingérer le déchet et le voir « se déliter en petits morceaux de plastique », explique Virginie Guérin. Par sa toxicité, le mégot représente donc « un impact considérable sur la biodiversité » et a été classé « déchet dangereux » par l’institut national de l’environnement industriel et des risques (Ineris), précise la présidente d’association.

Alors, quand on sait qu’il faut « compter entre deux et douze ans pour qu’un mégot se dégrade », mieux vaut agir le plus tôt. Dès ce mois d’août, « les gens qui le souhaitent peuvent faire des opérations » avec World CleanUp Day. Pour l’association, la grande opération annuelle « a pour but de fédérer les citoyens du monde entier, au même moment », et sert d’outil de sensibilisation. Car le meilleur ramassage de déchets, c’est celui qui n’a pas besoin d’être fait.