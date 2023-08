ZFE. Cet acronyme un peu barbare est dans beaucoup de bouches ces dernières semaines. Et pour cause. Le ministre de la Transition écologique, Christophe Béchu, a annoncé, le 10 juillet, une série de dérogations pour répondre aux grincements de dents des maires des villes concernées par la mise en place obligatoire de zones à faibles émissions (ZFE, donc) dans leurs communes respectives.

Car, depuis la loi climat instaurée en 2021, venue renforcer la loi d’orientation des mobilités de 2019, une ZFE doit être instaurée dans les 43 agglomérations de plus de 150.000 habitants. 11 ont déjà sauté le pas en 2020.

Réduire le nombre de morts liées à la pollution atmosphérique

Les zones à faibles émissions visent à lutter contre la pollution aux particules fines et aux oxydes d’azote (qui comprennent le dioxyde et le monoxyde d’azote), responsables de maladies respiratoires, cardiovasculaires et neurologiques, et d’au moins 40.000 décès par an, selon les derniers chiffres* de Santé publique France parus en 2021.

En pratique, il s’agit donc de zones de circulation fermées à certains types de véhicules considérés comme étant les plus polluants, classés selon un système de vignettes nommées « Crit’Air ».

Mais elles sont aussi perçues comme des instruments favorisant l’exclusion sociale. Car les véhicules les plus polluants interdits dans ces ZFE sont aussi les plus anciens et donc les moins chers du marché. « Le but de ces ZFE, ce n’est pas d’ennuyer les Français ou de fabriquer des « gilets jaunes », c’est d’agir sur le nombre de morts liés à la pollution atmosphérique », a rappelé Christophe Béchu.

Fonctionnement, système des vignettes Crit’Air, véhicules et villes concernées… Pour tout comprendre aux ZFE, regardez la vidéo placée en tête de cet article.

(*) Chiffres portant sur la période 2016-2019.