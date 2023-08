Un feu de forêt ravage le centre du Portugal, ayant déjà brûlé une surface de quelque 7.000 hectares et mobilisant toujours ce dimanche plus d’un millier de pompiers, a indiqué la protection civile alors que le pays ibérique connaissait une forte chaleur. « L’estimation de la surface brûlée est de 7.000 hectares, mais le potentiel de cet incendie est évalué à plus de 20.000 hectares », a déclaré le commandant des services de secours en charge des opérations, José Guilherme.

« Les plus de mille effectifs opérationnels qui vont se maintenir sur le terrain sont à ce stade en train d’essayer de garantir la stabilisation de l’incendie, dont le périmètre a déjà atteint les 60 km », a-t-il précisé lors d’un point presse à Proença-a-Nova. « C’est une surface très grande avec beaucoup d’habitations isolées et des villages », a-t-il ajouté en précisant que les pompiers focalisaient leurs efforts sur quatre points chauds à partir desquels les flammes risquaient de repartir.

Un feu maîtrisé vers l’Algarve

Ce feu de forêt, qui s’est déclaré vendredi dans la commune de Castelo Branco, a détruit environ 6.000 hectares au cours des premières 24 heures, avait indiqué la protection civile dans une première estimation de la surface brûlée. La fumée et les cendres qui s’en dégageaient samedi ont atteint la ville-sanctuaire de Fatima alors même que le pape François y avait rassemblé plus de 200.000 pèlerins.

Un autre foyer mobilisait dimanche plus de 300 pompiers à Odemira, près de la côte sud-ouest du pays. « Les flammes cèdent aux moyens de combat », a toutefois indiqué dimanche matin un responsable de la protection civile, Tiago Bugio, en précisant que deux fronts de l’incendie restaient actifs, mais qu’un troisième, qui se dirigeait vers le sud et la région touristique de l’Algarve, avait été maîtrisé.

En raison des températures qui pouvaient atteindre dimanche les 40°C par régions, la protection civile a prévenu samedi que le risque d’incendie serait « très élevé ou maximal sur l’ensemble du territoire » au cours des « prochains jours ». Dans l’Espagne voisine, un feu de forêt qui a brûlé près de 600 hectares en Catalogne, à la frontière avec la France, restait sous contrôle dimanche, malgré quelques reprises à la faveur de vents violents, tandis que les pompiers andalous ont réussi à maîtriser les flammes à Bonares, en Andalousie.