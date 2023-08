Cette superbe rosace a été sculptée par un poisson-globe mâle

On vous l’accorde, cette vidéo n’a pas grand-chose de nouveau. Elle date de 2013. Mais on a pensé à toutes celles et ceux qui sont comme nous passés à côté de cette incroyable performance du poisson-globe mâle (ou poisson-ballon, appelé ainsi parce qu’il a la capacité de se gonfler) pour attirer sa partenaire. Qui a de quoi faire passer pour de petits joueurs la plupart des autres mâles du règne animal (ou humain).

De quoi inspirer ce commentaire à la journaliste qui l’a déterré ce jour, « Est-ce qu’on mérite vraiment cette planète ? »

En 2013, une publication dans Nature avait montré de quoi était capable une espèce de poisson-globe mâle pour trouver une partenaire.



Une prouesse artistique sans équivalent dans le règne animal, que la BBC avait réussi à capturer.



Est-ce qu'on mérite vraiment cette planète ? pic.twitter.com/A1m6lGT5KG — Marine Benoit (@marin_eben) August 4, 2023



Un travail d’une semaine à temps plus que complet

Comme l’explique Marine Benoît, la vidéo a été filmée au large d’une île japonaise par la BBC, qui nous apprend que ce poisson doit travailler une semaine complète 24 h/24 pour arriver à ce résultat, avant que le courant n’emporte sa création.

Pour la découverte de cette parade et sa signification, on peut remercier la revue Nature, qui avait publié en 2013 un article au sujet de cette merveille. « Les mâles creusent des vallées sous des angles différents pour construire des nids entourés de pics et de vallées alignés », expliquait Nature. Ces structures attirent l’œil des femelles mais servent aussi à attirer des particules fines de sable, que les femelles apprécient particulièrement pour pondre leurs œufs.