Détruire pour protéger la planète. C’est tout l’enjeu de Sabotage, réalisé par Daniel Goldhaber, en salles depuis le 26 juillet. Adapté du plaidoyer pour l’insurrection climatique d’Andreas Malm, Comment saboter un pipeline, publié en 2020 aux éditions La Fabrique, Sabotage suit l’itinéraire de huit activistes du climat prêts à tout pour faire péter un oléoduc dans le désert du Texas.

S’attaquer au talon d’Achille économique d’une entreprise privée à l’origine des dérèglements climatiques – ici, le pipeline qui achemine du pétrole dans tous les Etats-Unis – est, de leur point de vue, le seul moyen de marquer les esprits face à l’urgence de la situation. Alors que les marches pour le climat et la désobéissance civile ne font pas bouger les lignes face à des décideurs plus verrouillés que jamais, le sabotage représente-t-il le futur des luttes écologiques ?

Le film, coécrit et interprété par Ariela Barer, une activiste du climat aux Etats-Unis, réussit à mettre en images de façon extrêmement réaliste une partie des débats qui animent les mouvements militants en interne. Jusqu’ici, on parlait plutôt de dégradation de biens ou de désarmement. Pour Nicolas Haeringer, porte-parole de 350.org, réfléchir sur la sémantique est importante car le terme « sabotage » fait l’amalgame avec le terrorisme. « Il charrie tout un tas de fantasmes. Le titre du livre d’Andreas Malm y contribue, c’est "Comment faire exploser" [en anglais : How to blow up] un pipeline. Le terme est un peu chargé, soit négativement du côté du pouvoir - le recours au terme de sabotage est un outil pour justifier la répression –, soit il est issu d’un imaginaire un peu romantique et viriliste qui ne correspond pas à la réalité de ce qui est fait », pointe-t-il.

« Les formes classiques de mobilisation ne fonctionnent pas »

A travers les discussions des personnages, le film défend une action qui se distingue très clairement d’une logique terroriste. Les huit activistes sont guidés par une seule idée : ne faire aucun mort. C’est le fil conducteur de leur stratégie. « On voit bien comment on peut saboter sans entrer dans l’idée qu’on se militarise, sans se cacher le visage », décrit Gabriel Mazzolini. Derrière l’explosion de l’oléoduc, on retrouve également un principe qui a déjà été porté par des organisations : envoyer le plus de militants en prison pour marquer les esprits. Certains mouvements pour le climat comme Extinction Rebellion (XR) au Royaume-Uni ou Dernière Rénovation « ont fait le pari que la poursuite d’une stratégie de répression agiterait la population comme on l’a vu pour la lutte pour les droits civiques aux Etats-Unis ou contre la ségrégation en Afrique du Sud. Mon analyse, c’est que ça ne marche pas vraiment en France », admet-il.

Dans l’histoire de la lutte non violente, on a déjà vu des actions proches du sabotage. « Je prends l’exemple des faucheurs d’OGM, on enlève à une entreprise privée ses moyens de production pour qu’elle ne puisse pas produire d’OGM, note Gabriel Mazzolini, activiste pour la justice climatique et sociale. Le "désarmement" est le concept utilisé par les militants de Sainte-Soline. Ils désarment l’infrastructure en déboulonnant les tuyaux qui mènent jusqu’à la bassine ».





A croire que rien ne fonctionne… « A partir de 2018, il y a eu tout un cycle de grandes marches pour le climat. A l’issue du mouvement des gilets jaunes, en 2019, on a vu la mise en place de la Convention citoyenne pour le climat, il y a eu une multiplication des catastrophes climatiques, et face à cela, un gouvernement qui ne fait strictement rien, pointe Nicolas Haeringer. On est dans une situation dans laquelle les formes classiques de mobilisation ne fonctionnent pas parce qu’en face, le gouvernement a décidé de fermer la porte au dialogue et à d’éventuels compromis ». Forcément, la question de l’étape d’après se pose. Et le désarmement s’invite assez vite dans la réflexion.

Un changement d’échelle

Dans ce contexte, comment ne pas imaginer des groupes basculer dans la radicalité ? « On est dans une phase où jouer sur les infrastructures devient central. Ce n’est pas complètement nouveau. Le Larzac* est un exemple archétypique des résistances territoriales en France, il y a eu évidemment Notre-Dame-des-Landes aussi. Quand on défend un territoire, le répertoire d’actions n’est pas exactement le même que quand on réclame la suppression de subventions à l’industrie fossile, analyse Nicolas Haeringer. Dans le cas de la défense d’un territoire, il y a un avant et un après, quand le territoire est détruit, c’est irréversible. De ce point de vue, il y a une évolution. »

Exploser un oléoduc n’est quand même pas une pratique courante des batailles climatiques. Déjà, il faut allouer des ressources financières extrêmement importantes. Aujourd’hui, les mouvements s’attaquent plutôt à l’image des entreprises. « Sauf que nos adversaires s’adaptent », concède Gabriel Mazzolini. Il existe évidemment des groupuscules, comme Deep Green Resistance, qui appellent à élaborer des actions plus radicales.

« Initialement basée aux Etats-Unis, c’est l’organisation qui a théorisé la nécessité de passer à une phase supérieure, dans la violence et la confrontation. Mais cela ne correspond pas à ce qu’on fait et on n’a aucune garantie que ce serait plus efficace », relativise Nicolas Haeringer.

Sans compter la multiplication des problèmes liés à la répression, particulièrement chronophages, auxquels seraient confrontés les militants. « Je ne suis pas sûr qu’on ait besoin d’aller beaucoup plus loin. Il faut plutôt le faire de façon plus fréquente, plus intense, plus régulière, plus distribuée sur le territoire », conclut-il. La vraie nouveauté passerait par un changement d’échelle à travers des actions de désobéissance civile aussi pénalisantes qu’une grève générale par exemple. L’usage de la violence n’est pas la seule voie pour voir s’installer un rapport de force.