Fois deux déjà… A la fin du mois de juillet, le total estimé des émissions de carbone dues aux incendies de forêts au Canada pour l’année en cours a déjà doublé par rapport au précédent record annuel pour ce pays. C’est Copernicus, service européen de surveillance de l’atmosphère, qui rapporte ce jeudi cette statistique inquiétante. Depuis début mai, le Canada fait face une vague d’incendies particulièrement violente.

De l’Alberta, à l’ouest, à Québec, à l’est, c’est tout le pays qui est touché simultanément, y compris des provinces qui étaient assez peu habitués aux incendies jusque-là. Fin juillet encore, plus de 990 incendies ravageaient le Canada, dont 613 jugés hors de contrôle, précisait l’AFP dimanche. Et plus de 12 millions d’hectares avaient déjà brûlé depuis le début de l’année, un total bien supérieur à tout ce que le pays a déjà connu.

Déjà 290 mégatonnes de CO2 émises… et ce n’est pas fini

Forcément, les émissions de CO2 dues à ces incendies suivent cette courbe. Elles s’élèvent d’ores et déjà à environ 290 mégatonnes, estime Copernicus. En 2014, le bilan à la fin de l’année s’élevait à 138 mégatonnes.

L’écart avec le précédent record devrait se creuser encore d’ici la fin de l’année alors que des feux de forêts sont toujours en cours au Canada. Plus récemment, des feux de forêt ont brûlé à des latitudes plus septentrionales dans les territoires du Nord-Ouest, y compris à l’intérieur du cercle polaire arctique, produisant d’importantes émissions de fumée, indique, ce jeudi, le communiqué de Copernicus.