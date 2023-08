Si vous la croisez avec ses gants et sa bouteille, ne soyez pas surpris. Julie* n’a été forcée par personne à ramasser des mégots ! « Des gens m’ont aussi déjà demandé si on me payait pour ça ! », rigole la jeune fille de 15 ans, qui s’est donc lancée toute seule ce « défi de l’été ». Depuis début juillet, l’adolescente multiplie donc les sorties dans sa commune de Saint-Avold, mais aussi dans d’autres villes de Moselle.

« Je n’ai rien inventé, il y avait une action super connue qui existait déjà il y a quelques années (#FillThebottle). J’ai juste décidé de créer mon propre challenge », précise la responsable du compte Instagram « sauvonslaterrejl » et ses 32.000 suiveurs. Où elle publie donc ses collectes. Ici une bombonne de 8 litres remplie de mégots, là quatre bouteilles etc.

« On dit souvent qu’on peut en mettre entre 500 et 1.000 dans un litre, ça dépend de s’ils sont mouillés ou non. Je pense que c’est plus près des 1.000 », estime la Lorraine, qui n’a pas choisi cette cause par hasard. « Il y en a énormément par terre et c’est très polluant. En plus, c’est moche et ça tue la santé des gens. Alors si je dépollue, que j’incite à ne plus fumer et que je rends le paysage plus beau, je gagne tout ! »

Sans passer, en plus, de mauvais moments… Son petit frère de 7 ans fait souvent partie de l’aventure, des amis aussi. « Ce n’est vraiment pas une corvée, j’aime bien », sourit la jeune fille, qui a d’ores et déjà prévu d’exporter son défi sur son prochain lieu de vacances. Tout comme ses bonnes habitudes écologiques, mises en place depuis que sa conscience s’est éveillée « pendant le confinement en 2020 ». Quand une amie lui avait « montré un article de Greta Thunberg qui appelait les nouvelles générations à agir ».

Julie a déjà ramassé plusiuers milliers de mégots. - « sauvonslaterrejl »

Julie l’a entendu et tente depuis de mettre en pratique une « routine 0 déchet ». Avec des douches raccourcies (« cinq minutes max ! »), du savon solide, des cotons lavables etc. « J’avance doucement. On ne peut pas être 0 déchet du jour au lendemain ! » A l’en croire, ses parents suivent le mouvement, sans que la vie à la maison, n’en devienne invivable. « Ils connaissent mes convictions et je ne les oblige pas toujours à me suivre. Ça ne sert à rien de toute façon : plus on force les gens, moins ils ont envie de nous suivre. Je suis là pour les encourager à avoir les bons gestes. »

L’adolescente le montre aussi sur les réseaux sociaux où elle défend de nombreuses causes. « J’ai déjà lancé trois pétitions en ligne : une contre le broyage des poussins, une autre contre les verres de présentation en plastique chez les opticiens. Et la dernière sur la surpêche du requin peau bleue », détaille-t-elle encore, consciente d’être « un peu sur tous les fronts ».

Quel sera le prochain, alors ? « Je ne prévois pas à l’avance les actions que je vais mener », répond la future élève de seconde. « Je souhaite juste continuer mon engagement. » Si vous la croisez avec d’autres équipements, ne soyez pas surpris…

*Par souci d’anonymat, Julie ne préfère pas donner son nom