Comment apaiser le mal des transports de son animal de compagnie ?

Ça y est. C’est enfin l’heure. Les valises sont chargées dans le coffre de la voiture. Toute la famille est prête à prendre la route des vacances, y compris Médor et Garfield. Car oui, eux aussi ont besoin de repos. Mais le trajet vers ces destinations de rêve peut vite devenir un cauchemar. Loin d’être habitués aux transports, nos amis à quatre pattes ont souvent peur et peuvent être malades.

« Trois semaines avant le départ, vous pouvez déjà habituer votre animal à aller dans la voiture, quitte à faire des petites balades de dix minutes, ça lui permettra de s’habituer à cet environnement et d’être moins stressé », explique le Dr. Aslam Bouattour, vétérinaire à la clinique du Pont de Neuilly. « Quelques heures avant de partir, vous pouvez aussi retirer toute nourriture à sa disposition, comme ça, il aura l’estomac vide, et s’il a des nausées ou des vomissements ce sera moins important », ajoute-t-il. Pour le rassurer, vous pouvez également emporter ses jouets et doudous préférés. Ces odeurs familières lui permettront de passer un trajet plus agréable.

Si malgré ces préventions, votre chien ou votre chat est toujours malade, il est temps d’aller consulter votre vétérinaire. « Des traitements naturels et médicamenteux existent, mais ils doivent être prescrits par un professionnel qui s’adaptera en fonction de l’âge, de la race ou de l’état de santé de votre animal », insiste le Dr. Bouattour. Il ne vous reste plus qu’à prendre la route, l’esprit léger.