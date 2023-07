Des voitures électriques qui explosent ? Gare à cette compilation de vidéos

Une compilation de véhicules qui explosent pendant près de cinq minutes. Il ne s’agit pas de scènes extraites du dernier Mission Impossible, mais d’une vidéo questionnant la pertinence des voitures électriques. Partagée sur Facebook, elle a été vue plus de 624.000 fois depuis sa mise en ligne le 22 juillet. « L’avenir de l’électrique », prévient le titre du post, qui dénonce une « propagande » à ce sujet et pointe des « prix exorbitants », la « pollution des batteries », ou encore un « temps de recharge très long ».

Faut-il craindre une vague d’explosions de voitures électriques ? Cette compilation de vidéos est trompeuse, elle ne montre pas uniquement des explosions de batteries de véhicules électriques. 20 Minutes fait le point, séquence par séquence.

FAKE OFF

Une explosion sur l’autoroute ? Il s’agit d’un camion transportant des bouteilles de gaz

Cette vidéo montre l'explosion d'une voiture qui transportait des bouteilles de gaz. - Capture d'écran Facebook / inVID

En faisant une recherche inversée d’images puis une recherche en langue russe, nous sommes remontés sur une vidéo YouTube montrant l’explosion. La séquence a dix ans.

Datée du 13 juillet 2013, elle montre l’explosion d’une voiture de la marque Isuzu sur le périphérique de Moscou. La voiture, qui est entrée en collision avec deux autres véhicules, transportait 119 bouteilles de gaz, selon la presse locale. Le chauffeur a été blessé. Difficile d’attribuer cet incident uniquement à l’explosion d’une voiture électrique, comme le laisse entendre le post Facebook viral.

Une voiture en feu sur une dépanneuse? Une voiture électrique, mais l’origine du feu n’est pas connue

Ce SUV de la marque BYD s'est embrasé en début d'année en Chine. - Capture d'écran Facebook / inVID

La seconde séquence, montrant un véhicule sur une dépanneuse, montre bien l’incendie d’un véhicule électrique, le 17 février 2023 à Yantai, une ville côtière dans le nord-est de la Chine. C’est un SUV Tang de la marque chinoise BYD qui s’est embrasé. Selon les pompiers cités par la presse chinoise, une enquête était en cours pour trouver les causes de l’accident. Le modèle a fait l’objet de deux rappels en Chine, en raison de défauts de conception.

Une voiture en feu dans la rue

Cette voiture s'est embrasée dans une rue en Chine. - Capture d'écran Facebook / inVID

Cet incident semble s’être déroulé en Chine un 19 février dans la ville d’Anshan, selon les caractères visibles dans la vidéo. Une recherche sur des sites chinois, toutefois, n’a pas renvoyé de résultats.

Un homme qui recharge une voiture

Cet homme semble charger une voiture. - Capture d'écran Facebook / inVID

Peu d’informations sont disponibles en ligne sur cette séquence. Une recherche renvoie vers un post sur Twitter daté de juillet 2022, sans qu’un contexte ne soit fourni.

Un scooter s’embrase ? Le défaut proviendrait du boîtier de la batterie.

Le gouvernement indien a ouvert une enquête après que des scooters électriques ont été filmés s'enflammant. - Capture d'écran Facebook / inVID

Cette vidéo montre bien un scooter électrique qui s’enflamme. Mais l’incident s’est déroulé en Inde et le modèle n’est pas commercialisé en France. Plusieurs incidents similaires ont été reportés dans la presse indienne et plusieurs marques ont rappelé des modèles. D’après l’agence Reuters, qui cite deux sources gouvernementales indiennes, le défaut avec ce modèle de scooter proviendrait du boîtier de la batterie.

Une trottinette qui prend feu ? Ce modèle n’est pas homologué en France.

Cette trottinette n'est pas homologuée en France. - Capture d'écran Facebook / inVID

Cette vidéo d’une trottinette prenant feu était devenue virale sur TikTok en mai 2021. Aucun contexte n’est donné sur ces images. La trottinette est un modèle de la marque chinoise FJT, selon l’homme qui a posté la vidéo sur TikTok. Ce modèle n’est pas homologué en France.

Un bus qui brûle en France ? Il n’a pas été confirmé que le bus était électrique.

Impressionnant, ce feu n'a heureusement fait aucun blessé. - Capture d'écran Facebook / inVID

Ces images ont quant à elles été tournées en France, à Nîmes, le 13 janvier 2023. Elles montrent l’incendie d’un bus scolaire. Le chauffeur et les dix enfants ont pu sortir indemnes. Contactée par 20 Minutes, la société qui exploite le bus n’a pas donné suite à nos demandes afin de savoir si le bus était électrique. La cause de l’incendie n’a pas non plus été dévoilée.

Un bus qui brûle en Allemagne ? Il s’agit d’un modèle hybride.

La batterie n'est pas à l'origine du feu. - Capture d'écran Facebook / inVID

Cette vidéo montre un bus en Allemagne, à Hanovre. Comme l’ont appris début février nos confrères de Correctiv, ce bus qui a pris feu le 23 janvier n’était pas électrique, mais hybride à propulsion diesel électrique. « L’incendie a été déclenché par un défaut technique sous la forme d’un court-circuit électrique avec formation d’étincelles et de flammes », a écrit l’autorité des transports publics de Hanovre fin février. Un endroit situé entre le radiateur et le compartiment moteur, où un câble électrique passe sur une arête de tôle, est considéré comme [le point] probable [défectueux]. » Cette arête a été munie d’une protection. L’autorité ajoute qu’elle « avait déjà contrôlé tous les bus hybrides immédiatement après l’incendie et n’avait constaté aucun défaut ».

Une camionnette en charge ? L’origine du feu n’est pas connue.

Une voiture a pris feu alors qu'elle était en charge. - Capture d'écran Facebook / inVID

Cette vidéo a été enregistrée en Chine, le 8 mai 2020, comme le rappellent nos confrères australiens d’AAP. L’incendie a eu lieu dans la ville de Tangxia, selon Radio free Asia chinese. La cause de l’incident n’était pas connue.

Des voitures en feu sur un cargo ? La cause probable de l’incendie n’est pas la batterie des voitures.

La batterie de ces véhicules n'est pas la cause de l'incendie qui s'est déclenché sur ce pont, selon un expert. - Capture d'écran Facebook / inVID

Cette vidéo date de 2016. La cause probable de l’incendie n’est pas la batterie des voitures embarquées, mais « un court-circuit dans le câblage électrique de la cargaison transportée, qui se trouvait sur les couvercles de cale, avec une inflammation supplémentaire des matériaux combustibles et lubrifiants et une propagation au pont double et à la cale du navire », selon le rapport de l’expert trouvé par nos confrères de Knack.

Des Tesla qui prennent feu.

Le conducteur d'une Tesla modèle S a percuté la glissière d'une autoroute autrichienne en 2O19, ce qui a ensuite causé un incendie. - Capture d'écran Facebook / inVID

La vidéo virale sur Facebook compile ensuite plusieurs explosions de Tesla, respectivement à Shangaï, en Autriche, à Moscou et en Californie. Ces incidents ont eu lieu entre 2017 et 2019.

Des bus électriques qui prennent feu en Chine ? La cause de l’incendie n’est pas connue.

Quatre bus se sont enflammés il y a deux ans sur un campus chinois. - Capture d'écran Facebook / inVID

Le 16 mai 2021, à six heures du matin selon la presse chinoise, quatre bus électriques ont pris feu sur le campus de l’université de Guangxi. Aucune personne n’a été blessée et la cause de l’incendie n’est pas connue.

Les véhicules électriques sont-ils plus à risque d’incendie que les autres ? Un site d’assurance américain a trouvé que c’est dans les véhicules hybrides que se déclenchent le plus d’incendies (3.474,5 pour 100.000 ventes), suivis des véhicules à moteur thermique (1529.9 incendies). Le plus faible nombre d’incendies concernait les véhicules électriques (25.1 incendies pour 100.000 ventes).

Le IIHS, association américaine qui fait autorité en matière de crash test des voitures, ne s’inquiète pas des batteries des voitures électriques, mais plutôt de leur poids, qui pourrait encore aggraver la sévérité des collisions entre plusieurs véhicules. La tendance à l’augmentation du poids des voitures se remarque également chez les véhicules à moteur thermique.