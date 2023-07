Le choix devait se faire entre le site du Tricastin, dans la Drôme, et celui du Bugey, dans l’Ain. C’est finalement cette dernière centrale nucléaire, située à 45 km de Lyon, qui a été retenue pour accueillir la troisième paire de futurs réacteurs de nouvelle génération EPR2. L’annonce a été officialisée mercredi, à l’issue du Conseil de politique nucléaire, par l’Elysée.

Les sites de Penly, en Seine-Maritime, et Gravelines, dans le Nord, avaient déjà été désignés pour la construction de deux EPR2 chacun, pour ce vaste plan de « relance du nucléaire civil », annoncé par Emmanuel Macron, deux mois avant sa réélection en février 2022. Au total, ce sont six réacteurs de nouvelle génération qui seront implantés d’ici à 2037 par EDF.

Des études techniques se poursuivent pour le Tricastin

« L’implantation de ces EPR2 au Bugey est une excellente nouvelle. En Auvergne-Rhône-Alpes, nous avons toujours cru à l’énergie décarbonée qu’est le nucléaire. Fermer des réacteurs, en suivant l’idéologie des pseudo-écologistes, a été une folie », a tweeté le président de la région Laurent Wauquiez.

Au Progrès, il a tout de même confié aimer « que tout le monde y gagne », le Tricastin fait également partie de la région. L’élu a alors « exposé au président de la République ce qui s’apparente à un projet commun, dans le but d’obtenir des nouveaux réacteurs à Tricastin à l’occasion d’une seconde vague et 100 % de réussite pour la région », relate le quotidien local.

Le gouvernement a ainsi assuré que « les études techniques et les analyses » allaient se poursuivre sur ce site « dans la perspective d’accueillir de futurs réacteurs nucléaires ». De son côté, la présidente du conseil départemental de la Drôme, Marie-Pierre Mouton, a fait part dans un communiqué de sa « très grande déception », au nom du Tricastin et « de tout un bassin de vie étendu à quatre départements et trois régions », reconnaissant que le dossier technique du Bugey « avait une petite longueur d’avance ». « Nous nous tenons prêts à accueillir les prochains EPR de prochaine génération qui seront nécessairement programmés très rapidement », a-t-elle lancé cependant.