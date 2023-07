Le mercure continue de tutoyer, voire dépasser, les 40°C dans plusieurs régions d’Europe et notamment en Grèce où plusieurs incendies se sont déclarés lundi entraînant l’évacuation de zones balnéaires, tandis qu’un nouveau record de température a été établi ce week-end dans l’ouest de la Chine à 52,2°C.

Mille deux cents enfants ont dû quitter des colonies de vacances menacées par les flammes attisées par des vents violents près de Loutraki, à environ 80 km à l’ouest d’Athènes.

#Wildfires burn in southeastern Attica tonight, near Athens. #Greece #φωτιά



A Kouvaras, à environ 50 km à l’est de la capitale grecque, un autre feu faisait rage, se propageant jusqu’à Avavyssos, à 40 km au sud-est d’Athènes, dans la région densément peuplée de l’Attique, et ce pendant que la Grèce subit depuis jeudi une canicule avec des pointes de plus de 44°C dans le centre de son territoire.

A Chypre, où les températures devraient rester au-dessus des 40 degrés jusqu’à jeudi, un homme de 90 ans est mort dimanche et trois autres personnes âgées sont hospitalisées à la suite d’un coup de chaleur, ont annoncé les autorités.

7 départements français en vigilance orange

La vague de chaleur qui s’abat sur l’ouest du bassin méditerranéen va faire monter les températures à 40°C mardi en Provence, en Corse et en Occitanie, avec sept départements en vigilance orange pour canicule, selon les prévisions de Météo-France.

Outre les Alpes-Maritimes, à ce niveau depuis le 9 juillet, six autres départements vont passer en vigilance orange mardi : la Haute-Corse et la Corse-du-Sud, le Var, les Alpes-de-Haute-Provence, le Vaucluse et les Pyrénées-Orientales.

43°C en Sicile, 44 dans le sud de l’Espagne

En Italie, les records n’ont pas été battus lundi, avec 39°C à l’ombre à Rome. La température maximale, 43°C, a été relevée à Agrigente, en Sicile, et à Tarente dans les Pouilles, également dans le sud.

Le pic de chaleur est attendu mardi en Sardaigne, une île où le mercure pourrait frôler les 48°C. En Espagne, qui sort d’une semaine déjà étouffante, l’agence météorologique a émis une alerte orange pour lundi. Dans la région méridionale de Murcie, on a atteint localement 44°C, 42 près d’Alicante.

La situation s’aggravera mardi puisque certains endroits se retrouveront à « 10 à 15°C » au-dessus des normales. L’alerte passera au rouge sur l’Aragon (nord), la Catalogne (nord-est) et l’île de Majorque (est), avec 42° à 44° attendus. L’épisode de chaleur intense doit durer jusqu’à mercredi, avant de décliner à partir de jeudi.

« Tropicalisation du climat »

En Europe, le réchauffement est deux fois plus rapide que la moyenne mondiale, notent les experts, et les pays méditerranéens en souffrent particulièrement. « L’air chaud qui descend généralement sur le promontoire africain créant des déserts, s’est déplacé vers l’Europe. En ce sens, on peut parler d’une tropicalisation du climat », explique à l’AFP Claudio Cassardo, un météorologue et professeur à l’université de Turin.

Aux Etats-Unis, les services météo observent une vague de chaleur « oppressante » dans le sud et prévoient plusieurs records de températures. Dans la célèbre Vallée de la Mort, en Californie, l’un des endroits les plus chauds de la planète, le thermomètre a affiché 52°C dimanche.

Plusieurs feux très violents dans le sud de l’Etat ont ravagé entraîné l’évacuation de la population. Le plus important, Rabbit Fire, a brûlé quelque 3.200 hectares. Il était sous contrôle à 35 % lundi matin, selon les autorités. Dans l’Arizona, la capitale Phoenix a enchaîné un 18e jour au-dessus de 43°C, égalant son record avec encore 45°C lundi après-midi.

« Mégafeux » au Canada

Au Canada, plus de dix millions d’hectares ont déjà brûlé cette année, avec 882 feux toujours actifs lundi, dont 579 considérés comme hors de contrôle, a expliqué le Centre interservices des feux de forêt du Canada (CIFFC). Deux pompiers sont morts en luttant contre ces mégafeux, ont déploré les autorités.

La fumée a une nouvelle fois migré vers les Etats-Unis, déclenchant des alertes à la qualité de l’air dans une large partie du Nord-Est américain.

Le Japon a émis lui des alertes aux coups de chaleur lundi pour 32 de ses 47 préfectures, qui connaissent des températures proches du record absolu de 41,1°C atteint en 2018. Ce pays fait également face à des pluies torrentielles qui ont fait au moins huit morts. La Chine a quant à elle battu dimanche un record pour une mi-juillet, avec 52,2°C dans la région aride du Xinjiang, dans l’ouest du pays.