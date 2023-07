Le ministre de l’Agriculture Marc Fesneau a été sévèrement critiqué samedi, notamment par la paléoclimatologue Valérie Masson-Delmotte, pour avoir assuré que les températures étaient « assez normales pour un été ». Interrogé sur France Inter au sujet de la sécheresse et du faible niveau des nappes phréatiques, Marc Fesneau a répondu que l’on faisait face à « une situation qui s’est stabilisée ».

« Dans notre malheur, il a plu au printemps, il y a même eu plus 10 % de précipitation sur l’ensemble du territoire hexagonal », a-t-il indiqué, se réjouissant qu’il n’ait pas été nécessaire de prélever « dans les nappes pour les besoins agricoles ». « Et puis naturellement, on a tous ça sous les yeux, on n’a pas eu des températures extrêmes. On a des températures qui sont assez normales pour un été au fond », a-t-il enchaîné.

« Quand est-ce que nos politiques vont-ils comprendre ? »

« Le mois de juin a été 2,6°C au-dessus des normales, le deuxième mois de juin le plus chaud après 2003 », a rétorqué sur Twitter la célèbre climatologue Valérie Masson-Delmotte, déplorant l’emploi du terme normal pour qualifier les températures. Quelques heures plus tard, le ministre a répondu : « Je suis absolument d’accord avec ce que vous indiquez et j’ai parfaitement conscience du réchauffement et du danger mortel pour le devenir de l’humanité », a tweeté Fesneau. Il a aussi relevé : « Cette année, globalement, et à date c’est un début d’été un peu moins sec que 2022 et des épisodes caniculaires moins forts que l’an passé avec en revanche une température moyenne plus élevée. »

D’autres personnalités influentes ont réagi, comme l’agroclimatologie Serge Zaka. « Quand est-ce que nos politiques vont-ils comprendre et assumer les enjeux du changement climatique ? », a-t-il déploré sur Twitter. Le mois de juin a été le deuxième plus chaud jamais enregistré dans le pays et Météo-France a placé plusieurs départements en vigilance orange canicule depuis mardi dernier.