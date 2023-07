Plus de limite dans la taxation des pollueurs de la capitale britannique. Londres a annoncé mercredi son intention de supprimer le plafond des sanctions administratives, aujourd’hui fixé à 250.000 livres (294.000 euros). Et les compagnies d’eau sont particulièrement visées par cette mesure, en raison de leur déversement d’eaux usées dans l’environnement.

Therese Coffey, la ministre de l’Environnement, a déclaré que « les pollueurs doivent toujours payer », et annonce la suppression du « plafond des sanctions administratives » et l’élargissement de « leur champ d’application pour cibler un éventail d’infractions beaucoup plus large ». L’Agence environnementale britannique et Natural England, deux organismes publics, pourront agir sans passer par « des poursuites pénales longues et coûteuses, même si les affaires les plus graves » seront toujours portées devant les tribunaux, assure le gouvernement dans ce communiqué.

Des infrastructures trop polluantes

Le projet de loi du gouvernement ne concerne pas seulement les compagnies de traitement de l’eau mais aussi d’autres secteurs d’activité potentiellement polluants comme la gestion des déchets ou encore les incinérateurs, précise l’exécutif.

Mais le secteur de l’eau est sous le feu des critiques depuis plusieurs années pour le déversement de quantités importantes d’eaux usées dans les cours d’eau et en mer, en raison notamment d’un manque d’investissements dans le réseau d’égouts qui date de l’époque victorienne (fin du XIXe siècle). L’amélioration des infrastructures coûtera des milliards de livres, alors que les compagnies du secteur au Royaume-Uni ont accumulé plus de 60 milliards de livres de dette depuis leur privatisation en 1989 sous Margaret Thatcher.

L’entreprise Thames Water criblée de dettes

Le distributeur d’eau londonien Thames Water a notamment été condamné la semaine dernière à une amende de 3,3 millions de livres (3,9 millions d’euros) pour avoir pollué des cours d’eau et entraîné la mort de plus de 1.000 poissons. Fortement endettée, l’entreprise, qui dessert 15 millions de clients à Londres et dans la vallée de la Tamise, a annoncé lundi un nouveau financement de 750 millions de livres de ses actionnaires d’ici 2025. Cette dernière prévoit même des besoins supplémentaires de l’ordre de 2,5 milliards de livres pour la période 2025-2030.

Selon la presse, le gouvernement britannique, qui se dit inquiet de la situation financière de Thames Water, travaille notamment à un plan d’urgence qui lui permettrait si besoin de reprendre la main via un régime « d’administration spéciale ». L’exécutif avait toutefois assuré que « le secteur dans son ensemble est financièrement résilient » et que l’approvisionnement en eau « est protégé ».