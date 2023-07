Le temps mardi sera encore marqué par une vigilance orange « canicule » en cours sur 10 départements, selon Météo-France. Sont concernés : l’Ain, les Alpes-de-Haute-Provence, les Alpes-Maritimes, la Côte-d’Or, l’Isère, le Jura, la Loire, le Rhône, la Saône-et-Loire, le Var. Le temps sera plus nuageux sur tout le pays. Forte chaleur sur l’Est avant une nouvelle dégradation orageuse.

De la Bretagne au nord du Cotentin, dès le matin le ciel sera couvert et s’accompagnera de pluies faibles éparses. Des Pays de Loire et la Normandie jusqu’à l’ouest des Hauts-de-France, les passages nuageux vont s’épaissir au cours de la matinée et les pluies ou averses gagneront l’après-midi, en devenant localement orageuses. Près du golfe du Lion, là aussi des nuages bas s’installeront dès le matin et seront tenaces tout au long de la journée.

De 36 à 39° sur l’Alsace

Sur le reste du pays, la journée débutera sous un ciel le plus souvent bien dégagé. Mais rapidement en matinée, du Poitou au Centre-Val-de-Loire, le ciel se chargera et quelques orages pourront éclater. L’après-midi, du Berry au Grand-Est, Bourgogne-Franche-Comté et le nord d’Auvergne Rhône-Alpes, le temps sera chaud, mais de plus en plus nuageux et lourd, une dégradation orageuse assez marquée s’installera jusqu’en soirée. Ces orages pourront être violents avec une forte activité électrique, de fortes rafales de vent, des pluies parfois intenses et un risque de grêle.

Ailleurs, les périodes ensoleillées domineront malgré un ciel de plus en plus nuageux en Nouvelle-Aquitaine. De l’Occitanie aux Alpes, là aussi les passages nuageux s’imposeront peu à peu et en soirée des averses localement orageuses se déclencheront. Le vent de sud deviendra assez fort sur le Lyonnais.

Coté températures, les minimales iront de 13 à 17 degrés sur le quart nord-ouest jusqu’à la frontière belge, de 17 à 22 degrés ailleurs, voire 22 à 24 du Lyonnais au Mâconnais, en Occitanie et PACA. Les maximales iront de 20 à 25 degrés sur l’ouest de la Bretagne et les côtes de Manche, de 26 à 31 degrés des Hauts-de-France aux Pays de Loire et jusqu’à l’Aquitaine, de 32 à 37 degrés ailleurs, jusqu’à 36 à 39 degrés de l’Alsace et l’est de la Bourgogne à Rhône-Alpes et PACA ainsi que sur l’est de Midi-Pyrénées et le Roussillon.