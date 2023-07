Et si l’une des solutions pour ralentir l’érosion côtière résidait dans certaines bactéries présentes dans le milieu marin, qui ont la capacité de produire naturellement du calcaire ? Alors que 22 % des 20.000 kilomètres du littoral français sont soumis à un recul de leur trait de côte, selon le ministère de la Transition écologique, c’est une piste très sérieuse étudiée depuis cinq ans par une équipe de chercheurs de l’université de la Rochelle.

« Ces bactéries marines biocalcifiantes ont la capacité de par leur activité métabolique de faire précipiter des minéraux, comme le calcium et le magnésium, détaille Sophie Sablé, microbiologiste au laboratoire littoral environnement et société de l’université de la Rochelle. Elles modifient les conditions autour d’elle, dont le PH de l’eau, et créent les conditions adéquates pour que cela permette la précipitation du calcium en calcaire ».

Deux procédés combinés pour accélérer le travail des éléments

Le hic, c’est que cette activité de formation de roches peut prendre « plusieurs centaines voire milliers d’années », pointe Marc Jeannin, physicien des matériaux au laboratoire des sciences de l’ingénieur pour l’environnement, à l’université de la Rochelle. Pour accélérer le lent travail des éléments, les deux chercheurs comptent sur la combinaison des bactéries marines les plus performantes (parmi 14 souches étudiées) à un procédé électrochimique qui permet d’agréger le calcaire.

« On fait passer un courant électrique basse tension dans une grille enfouie dans les sédiments, ce qui va permettre de fabriquer une sorte de ciment naturel pour faire des roches artificielles, et renforcer les ouvrages anti-érosion », explique Marc Jeannin. En laboratoire, l’équipe de recherche fabrique déjà des « biobriques » avec ces bactéries. En un mois, elles acquièrent déjà la résistance d’un mortier et leur alliance avec le procédé électrochimique s’annonce donc prometteuse.

Un test grandeur nature envisagé dans deux à cinq ans

L’idée est de venir consolider la base des ouvrages mis à mal par le processus d’affouillement (creusement à leurs bases) des digues, des enrochements voire des dispositifs de boudins de sable. Le procédé pourrait aussi, au prix d’un dispositif plus complexe de mise en œuvre, concerner les pieds de falaises.

Pour l’instant, il n’existe pas de tests grandeur nature combinant le procédé électrochimique aux bactéries biocalcifiantes. « On ne sait pas comment elles vont se comporter en étant concentrées, il ne faudrait pas qu’elles perturbent l’écosystème local, la faune et la flore, et cela implique quelques précautions », précise Marc Jeannin. Les deux enseignants-chercheurs qui appartiennent à une équipe d’une petite dizaine de personnes (dont ce n’est pas la seule activité), envisagent un premier test en milieu naturel d’ici deux à cinq ans, mais cela dépendra évidemment des financements de ce projet.

Il existe également des pistes sur la captation de CO2 par ce métabolisme bactérien. Une thèse cofinancée par l’ADEME est en cours sur le sujet.