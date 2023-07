La SNCF se lance dans la production d’énergie solaire

« Notre cœur de métier reste le ferroviaire », rassure Jean-Pierre Farrandou, président de la SNCF. Il n’empêche, ce jeudi, le groupe ferroviaire lance une nouvelle filiale, SNCF renouvelables, qui fera de lui un producteur d’énergie solaire.

L'annonce a été faite au siège dionysien du groupe, en présence des ministres des Transports, Clément Beaune, et de la Transition énergétique, Agnès Pannier-Runacher.









Premier consommateur d’électricité en France, deuxième propriétaire foncier

C’est que cette filiale n’est pas anodine. D’un côté, la SNFC est le premier consommateur d’électricité de France. « Neuf terrawatt/heures par an, dont huit pour la traction électrique de nos trains, avec de forte pointe de consommation le matin », détaille Jean-Pierre Farrandou.

De l’autre, le groupe ferroviaire est aussi le deuxième propriétaire foncier de France… juste derrière l’État. Son patrimoine comprend 12 millions de mètres carrés de bâti sur le territoire, et plus de 100.000 hectares de foncier. Dans le lot, des friches où il serait possible d’installer des panneaux photovoltaïques au sol. La SNCF a ainsi identifié plus de 1.000 hectares pour accueillir une première salve de ces centrales solaires d’ici à 2030. Le tout pour une capacité de puissance installée de 1.000 mégawatts-crête (Mwc) et une production qui pourrait représenter 15 à 20 % de ses besoins actuels en électricité.

Des innovations espérées pour en installer le long des lignes ?

C’est une première étape seulement, insiste Jean-Pierre Farrandou, qui regarde de près les innovations technologies attendues dans l’industrie solaire. « Notamment l’avènement des panneaux linéaires, tout en long, que les industriels du secteur pensent être capables de sortir d’ici à 2030, explique le dirigeant. Cela permettrait de rendre éligible d’autres hectares de notre foncier, notamment le long de nos lignes ferroviaires. »

A terme, c’est une capacité maximale de 10.000 hectares de panneaux solaires que la SNCF espère pouvoir exploiter à l’horizon 2050. La production d’énergie serait alors comparable à ses consommations.

