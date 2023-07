De l’abnégation, c’est ce qu’il aura fallu à cette tortue Caouanne pour arriver à pondre ses œufs sur une plage de Villeneuve-Loubet, près de Nice, dans la nuit de dimanche à lundi. Dérangée par un couple qui pensait la « sauver » en la reconduisant vers la mer, selon France 3 Côte d’Azur, la femelle est revenue creuser le sable quelques mètres plus loin pour y enfouir sa future progéniture, a raconté à 20 Minutes un autre promeneur.

Et, depuis, c’est confirmé : des œufs ont effectivement été observés. Un véritable événement et une première dans les Alpes-Maritimes, précisent Eric Hansen, le directeur Paca et Corse de l’Office français de biodiversité (OFB), et la biologiste marine Sidonie Catteau, chargée de mission de la Fondation Marineland.

« Un événement dingue malgré la pression anthropique »

C’est elle qui a été dépêchée la première sur place pour attester de la présence du nid. « Il était bien là, à fleur du sable. En revanche, si on est certains que la tortue a bien pondu, on ne sait pas combien d’œufs sont présents, ni même s’ils ont été fécondés. Ça peut arriver qu’ils ne le soient pas. Ça a d’ailleurs été le cas dernièrement en Italie », explique cette spécialiste à 20 Minutes. « En tout cas, c’est fou, s’enthousiasme-t-elle encore. C’est un événement dingue pour le département, malgré la pression anthropique. » Des nids identiques ont été observés l'été dernier sur des plages de Valras (Hérault) ainsi qu'à Fréjus, dans le Var, en 2020, ou encore en 2018 à Villeneuve-lès-Maguelone (Hérault) mais c'est bien inédit pour cette partie de la Côte d'Azur.

« Il y a plus de cinquante ans, quand il y avait davantage de Caouanne sur nos côtes, il y a eu sans doute d’autres pontes dans les Alpes-Maritimes, mais nous n’avons en tout cas aucunes données récentes », abonde le directeur de l’OFB Eric Hansen. Selon lui, c’est également une première dans le Sud-Est cette année. « On nous a bien signalé une tentative du côté Hyères [dans le Var, plusieurs fois choisi par ces reptiles ces dernières années], mais là aussi, la tortue avait été dérangée par des promeneurs », explique-t-il.

« Une grosse masse noire »

Jérémy Lebrun Slawik a été l’un des témoins de la visite exceptionnelle de cette Caretta Caretta (le nom scientifique de cette espèce de tortues marines, parmi les six présentes en Méditerranée). Dans la nuit de dimanche à lundi, ce jeune Azuréen était en balade avec une amie sur la plage de Villeneuve-Loubet quand la chienne de cette dernière « s’est mise à aboyer en fixant une grosse masse noire », raconte-t-il à 20 Minutes.

« C’est en allumant les flashs de nos téléphones qu’on a vu que c’était une tortue Caouanne. Elle était en train de creuser le puits de ponte. Nous avons pris quelques photos et nous sommes éloignés pour la laisser tranquille, assure-t-il encore. Une heure plus tard le nid était rebouché et des traces dans le sable montraient qu’elle avait regagné la mer. » Eric Hansen précise qu'« après avoir pondu, la tortue effectue une sorte de balayage, avec des cercles de plus en plus larges, pour ne pas laisser de traces et ainsi protéger les œufs des prédateurs ». Et des éventuels curieux.









« Ça peut prendre de 40 à 80 jours »

C’est justement pour ça que ses équipes ont depuis « sécurisé » le lieu de ponte qui restera secret, au moins dans nos colonnes. Il rappelle d’ailleurs que si « la perturbation intentionnelle de ces espèces protégées » peut faire l’objet d’une contravention, essayer d’attenter au nid et aux œufs « est carrément délictuel ». Pas touche donc.

L’OFB a également fait installer une caméra pour surveiller le site à distance et immortaliser l’éclosion. En espérant que des petites tortues regagnent effectivement la mer. Quand ? « Ça peut prendre de 40 à 80 jours, en fonction de plein de paramètres, et notamment de la granulométrie du sable et de la chaleur, précise Sidonie Catteau. On a constaté d’une manière générale qu’une température du nid plus élevée était synonyme d’incubation plus longue et inversement. Pour ce site-là, il est trop tôt pour se prononcer. » Des appareils de mesure vont être installés sur place. Cette ponte exceptionnelle sur la Côte d’Azur devrait intéresser de nombreux chercheurs.