« Une diminution globale de la contamination chimique historique » a été relevée à l’issue de cinquante ans de surveillance via le réseau ROCCH (réseau d’observation de la contamination chimique du littoral), a expliqué l’Ifremer lors de son bilan sur l’état de santé du milieu marin, mardi. Les polluants « historiques » qui font l’objet d’un suivi long renvoient à 150 molécules suivies et connues pour leur toxicité (métaux lourds, pesticides, polluants industriels).

Mais avant de pousser des cris de victoire prématurés face à cette nouvelle, il faut savoir que des problèmes de pollution persistent localement. Des effets délétères ont été démontrés sur des mollusques bivalves et de poissons plats, notamment dans les estuaires de la Seine et de la Loire-Vilaine. Ces espèces sont considérées comme des sentinelles de la contamination chimique justement car elles fréquentent les nourriceries situées dans les estuaires, qui sont les zones principales de déversement des contaminants

Changement de sexe chez les bigorneaux

« Certains contaminants peuvent avoir un impact sur l’intégrité de l’ADN, et si ces dommages spécifiques ne sont pas réparés, cela va pouvoir donner lieu à l’apparition de tumeurs », pointe Nathalie Wessel, ingénieure en écotoxicologie au service Vigies de l’Ifremer. L’exposition aux contaminants peut aussi produire des perturbations comportementales (qui se traduisent par des difficultés à échapper à des prédateurs ou à chasser ses proies) ou un dysfonctionnement du système reproducteur. Le tributyl étain (TBT), un composé utilisé dans les produits antisalissure et de traitement du bois, notamment sur les coques des navires jusqu’en 2003, a, par exemple, l’induit l’apparition d’un pénis chez les femelles d’un petit bigorneau.

« L’ensemble des effets biologiques vont coûter de l’énergie à l’organisme pour réparer et compenser les effets dus à la contamination chimique, ajoute Nathalie Wessel. Cela peut mettre en péril la pérennité de certaines espèces. »

Dans les estuaires, l’ADN des soles attaqué

Depuis 2017, le dispositif Seli (suivi des effets biologiques induits) a été mis en place dans les estuaires de la Seine et de la Loire-Vilaine. Des prélèvements ont été réalisés pour mesurer les signes biologiques de toxicité sur des soles. « Dans la baie de Seine, par exemple, 41 % des soles qui ont été prélevées présentaient des niveaux élevés de cassures de brins d’ADN, alerte l’écotoxicologue. Au plus proche de l’estuaire, ce chiffre est en nette augmentation, jusqu’à dépasser 90 %. » En plus de confirmer que des effets néfastes existent là où les concentrations de contaminants chimiques sont les plus élevées « les résultats suggèrent également que ces effets persistent à distance de l’embouchure de fleuves », pointe l’Ifremer.

Les moules analysées lors de ces campagnes de prélèvement présentent des signes de toxicité plus faibles, même si elles absorbent des polluants en filtrant l’eau « elles semblent donc plus résilientes à leurs effets que les poissons », estime l’Institut. « Plus de 35 % de paramètres biologiques sont impactés à la sortie de la Seine et de la Loire et ces proportions diminuent un peu avec distance à la côte », relève Nathalie Wessel. Si le lien entre les polluants chimiques et les atteintes sur la faune marine est démontré, l’Ifremer met en avant la nécessité de prendre en compte de nouveaux marqueurs, notamment pour mieux évaluer les perturbations endocriniennes.

La nécessité d’aller plus loin dans les recherches

Il n’est pas matériellement possible d’évaluer les plusieurs centaines de milliers de substances différentes, donc les chercheurs se concentrent sur quelques centaines, réputées nocives. Mais, pour ne pas passer à côté de nouveaux contaminants, les scientifiques, aidés d’instruments de haute technologie, cherche à caractériser l’ensemble des molécules d’un échantillon et pas seulement celles déjà connues.

Là où les espèces sentinelles ne sont pas présentes à l’état naturel, l’Ifremer les introduit ponctuellement pour y mesurer la contamination chimique. L’immersion de poches de moules sur des stations de suivi a ainsi « mis en évidence un stress environnemental plus fort au niveau de Rhône, de l’Huveaune et de la petite rade de Toulon », rapporte l’Institut.

On ignore aussi la dangerosité de l’effet cocktail de ces différentes molécules. « On évalue la menace de chaque contaminant mais les différentes substances peuvent avoir des effets additifs ou synergiques », ajoute l’écotoxicologue.