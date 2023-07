Epluchures, restes de nourriture, huile de friture… Alors que le festival de Poupet bat son plein en Vendée, les déchets alimentaires s’accumulent sur le site du festival, qui accueille cette année encore plus de 100.000 spectateurs jusqu’au 21 juillet. Mais cette fois, les biodéchets ne seront pas jetés avec le tout-venant, ou pour certains distribués aux animaux des fermes des alentours, comme d’habitude. Collectés séparément, l’objectif est de les transformer en gaz vert.

« Ils seront transportés sur le site de méthanisation Agribiométhane, situé sur la commune de Mortagne- sur-Sèvre, à quelques kilomètres du festival, rapporte-t-on chez GRDF. On espère collecter quatre tonnes. Ce sont certes des volumes assez faibles [25.000 tonnes y sont traitées à l’année, soit la consommation annuelle de 1.600 logements neufs chauffés au gaz], mais on apporte une solution aux organisateurs, et on sensibilise les festivaliers à cette boucle de revalorisation, complémentaire au compostage. »

Récupérer la bière du Hellfest non consommée

Après le Printemps de Bourges, plusieurs festivals de l’Ouest comme la Route du Rock de Saint-Malo se sont associés à GRDF pour démocratiser le procédé, permettant de produire du gaz renouvelable à partir de déchets organiques. Au Hellfest, 8m3 de bières non consommées ont, par exemple, été récupérées à ces fins par le méthaniseur de Cugand (Vendée), là encore tout proche du site du festival de musiques extrêmes.

De quoi préparer les esprits à la multiplication des sites de méthanisation (parfois contestés) sur le territoire, mais à la fois répondre aux attentes de plus en plus fortes des festivaliers en matière de transition énergétique. « Après les gobelets consignés, la suppression des contenants en plastique, il fallait s’améliorer sur le tri, pour limiter l’enfouissement inutile des déchets », reconnaît Thomas Maindron, le directeur du festival de Poupet, où les toilettes sèches sont déjà revalorisées en biogaz depuis l’an dernier. Une brigade verte d’une cinquantaine de bénévoles, chargée de toutes ces questions, a même été créée.