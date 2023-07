Eaux minérales, sodas, jus, laits… L’an dernier, 340.000 tonnes de bouteilles en plastique ont été mises sur le marché en France, et 60 % ont été collectées en vue d’être recyclées. C’est trop peu. Loin en tout cas des objectifs européens, qui demandent d’être à 90 % en 2029.

Comment donc gagner ces 30 points en moins de six ans ? En instaurant la consigne ? Un tel système a existé par le passé en France, sur les bouteilles de verre, avant de tomber en désuétude puis de revenir dans l’air du temps ces derniers mois. Appliquée aux bouteilles en plastique, la finalité n’est plus le réemploi, mais le recyclage. Reste que le principe est le même : elles seront vendues entre 10 et 15 centimes de plus, que récupérera le consommateur en les rapportant une fois vides dans des points de collecte dédiés. Il en faudrait plusieurs dizaines de milliers sur le territoire, imaginées principalement sur les parkings de supermarché ou chez les commerçants.









Le gouvernement tranchera à l’automne

Coca-Cola, Nestlé, Danone et les autres industriels qui mettent sur le marché ces bouteilles sont pour et ont l’appui du gouvernement. Du moins quatre ans en arrière, au moment de voter la loi Antigaspillage pour une économie circulaire (Agec), la secrétaire d’État Brune Poirson, alors en charge du dossier, militait activement pour. Elle s’était confrontée à la levée de boucliers des collectivités locales, à qui revient la gestion des déchets ménagers sur leurs territoires, et des recycleurs (Paprec, Suez…) avec qui elles travaillent pour mener à bien cette mission.

« Le sujet avait été renvoyé à plus tard, on savait qu’il allait revenir sur la table », raconte Sébastien Martin, président d’Intercommunalités de France. En janvier, Bérangère Couillard, la secrétaire d’État qui a hérité du dossier, a lancé une concertation avec les acteurs concernés qui devait initialement s’achever en juin, avec la décision du gouvernement dans la foulée. Au final, le gouvernement ne tranchera qu’à l’automne et de nouvelles concertations sont prévues d’ici là, annonce-t-on au cabinet de la secrétaire d’État.

« On recomplexifierait le geste de tri »

Le signe d’un dossier qui patauge ? Les collectivités locales sont toujours vent debout contre cette consigne, « unies comme rarement sur un dossier », précise Sébastien Martin. Il faut dire que l’extension des consignes de tri n’est généralisée en France que depuis le 1er janvier. Ce nouveau dispositif simplifie le geste des Français en leur permettant de déposer désormais tous leurs emballages dans le bac jaune, sans avoir à se poser plus de questions.

« Nous avons lourdement investi dans nos centres de tri pour nous adapter », reprend Sébastien Martin. Or, pour être à l’équilibre financier dans la gestion des déchets, les collectivités comptent principalement sur la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) et la revente des matières qu’elles collectent. « Dont le PET [le plastique principalement utilisé pour faire les bouteilles], qui se négocie aujourd’hui 1.000 euros la tonne, davantage que les autres déchets », indique Sophie Sicard, vice-présidente de Federec Plastique, association professionnelle d’acteurs du recyclage. « La consigne nous ferait perdre un peu plus de 300 millions de recettes annuelles », évalue alors Sébastien Martin, qui prévient qu’il faudra augmenter d’autant la TEOM.

C’est un autre argument des anti-consigne : les particuliers aussi seraient lésés. « On recomplexifierait le geste de tri, en demandant aux Français de sortir leurs bouteilles du bac jaune pour les emmener jusqu’aux machines de consignation en faisant leurs courses le week-end, déplore Sophie Sicard. On sait aussi très bien que 100 % de ces bouteilles consignées ne seront pas ramenées, ne serait-ce parce qu’une partie sera perdue. C’est autant de centimes que ne récupéreront pas les particuliers. » Mises bout à bout, ces consignes non récupérées feraient de belles sommes : « 400 millions d’euros iront dans la poche des industriels chaque année », chiffre Sébastien Martin.

Les industriels en position de force ?

Les grands gagnants seraient alors ces metteurs en marché. Les directives européennes leur imposent d’incorporer 25 % de PET recyclés dans leurs bouteilles d’ici à 2025. « Ce PET recyclé, produit en Europe, est aujourd’hui plus cher que le plastique vierge, majoritairement produit en Chine, contextualise Sophie Sicard. D’où leur volonté de mettre la main sur ces bouteilles vides. Ils seraient dans la position de pouvoir imposer leurs conditions et tarifs pour le recyclage de ces matières quand ils n’investiront pas eux-mêmes dans une unité de recyclage. » Ce que fait Coca-Cola en s’associant, depuis dix ans, à Plastipak Packaging et son usine en Côte-d’Or.

« A-t-on vraiment envie de confier la gestion de nos déchets au secteur privé ? », questionne Sabastien Martin, qui regrette le peu de soutien du ministère de la Transition écologique. « Bérangère Couillard, comme avant Brune Poirson, nous sert le discours Coca-Cola », fustige-t-il. « La ministre n’a jamais dit qu’elle était pour ou contre la consigne sur les bouteilles en plastique », rétorque-t-on à son cabinet. Et de rappeler le contexte actuel sur lequel, au moins, tout le monde est d’accord : non seulement le taux de collecte des bouteilles plastique plafonne à 60 %, mais leur consommation est même repartie à la hausse de 4 % l’an dernier, quand l’objectif est de la réduire de moitié d’ici à 2029.

Des nouveaux leviers à trouver…

La marche est haute et l’Agence de la transition écologique (Ademe) est claire sur ce point : « la poursuite des actions actuelles, en cours ou déjà décidées, ne permettra pas d’atteindre les objectifs », indique-t-elle dans une étude publiée vendredi dernier. Il faut donc trouver des nouveaux leviers. La consigne en est un qu’il faut étudier, dit-on au cabinet de Bérangère Couillard. De leur côté, les collectivités locales demandent de laisser le temps à l’extension des consignes de tri de faire ses preuves, tout en jouant sur une série de leviers qui viseraient à simplifier ce geste de tri : tarification incitative, collecte séparée des biodéchets et surtout amélioration de la collecte des plastiques hors foyers, « là où il y a encore un gros gisement à aller chercher », explique Sébastien Martin.

L’Ademe a étudié ces deux scénarios. Ils permettent tous potentiellement d’atteindre les 90 % de collecte en 2029. Mais le scénario avec consigne avec plus de certitude, précise l’agence. Victoire donc pour la consigne ? Pas si vite. L’étude précise aussi que ce dispositif ne permettrait pas d’améliorer les performances de collecte sur les autres emballages plastiques, contrairement au scénario sans consigne, qui permettrait de faire d’une pierre deux coups. Pour Sophie Sicard, l’urgence est bien là. « La bouteille plastique, ce n’est qu’une toute petite partie des 1,2 million de tonnes d’emballages plastique mis sur le marché en France chaque année, insiste-t-elle. Sur l’ensemble du gisement, le taux de collecte moyen est de 23 %, et tombe même à 11 % sur certains déchets. L’objectif européen est d’arriver à 55 % en 2029. C’est le principal défi. »