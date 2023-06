Paris et ses banlieues brûlent de colère. Depuis la mort de Nahel, jeune conducteur de 17 ans tué par un tir de policier mardi matin, l’embrasement des esprits se renouvelle chaque soir. Les violences éclatent et du mobilier urbain est détruit, brûlé. Ces incendies, dans des écoles, des mairies, des véhicules ou des commissariats, ne sont pas sans conséquence pour la qualité de l’air que les Franciliens respirent.

Selon Airparif, « des niveaux importants de particules (PM10 + PM2.5) ont été constatés dans l’air », dans la nuit du 28 au 29 juin, dû « aux échauffourées urbains en grande partie », explique à 20 Minutes Pierre Pernot d’Airparif. Ce n’était néanmoins pas une situation inédite, il n’y a pas eu de record, mais « c’était tout de même notable », ajoute-t-il.





[#QualitéAir]

Des niveaux importants de #particules (PM10 + PM2.5) ont été constatés dans l'air cette nuit et ce matin.

↗️ Cette hausse sur la région est principalement liée aux émissions en lien avec les #émeutes. L'impact des retombées des #FeuxCanadiens reste faible. pic.twitter.com/vAZc1HfZiM — Airparif (@Airparif) June 29, 2023







Des conditions météorologiques favorables

La nuit du 29 au 30, si les violences urbaines se sont poursuivies en Ile-de-France et ailleurs sur le territoire, les conditions météorologiques étaient plus favorables à la dispersion des particules polluantes. La qualité de l’air de la nuit prochaine devrait également être plus douce avec les prévisions de vent et surtout de précipitations dans la nuit sur la capitale et ses banlieues.

« La forte concentration de particules est concomitante à une couche limite basse et les émissions de particules très fortes », précise Pierre Pernot. La couche limite est « la hauteur de la couche jusqu’à laquelle les polluants vont pouvoir se disperser, plus elle est haute et donc large, plus la dispersion est importante et il y a donc une concentration plus faible des polluants de l’air », développe-t-il.

Si la situation tend alors à s’améliorer pour la nuit prochaine, Airparif restera vigilant pour celle de samedi à dimanche où les conditions seront plus défavorables. Mais il reste très difficile de prédire si la suite des événements liés à la mort de Nahel vont avoir un impact sur la qualité de l’air dans le futur. « Cela dépend de la durée, de l’ampleur et sous quelles conditions météorologiques », rappelle Pierre Pernot.