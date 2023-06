Le film va sans doute faire du mal à l’image de la région. Prévue le 12 juillet, la sortie du long-métrage « Les algues vertes » dans de nombreux cinémas français va rappeler de vilains souvenirs aux professionnels du tourisme de Bretagne. Il fut une époque où les images de plages vertes diffusées dans les journaux télévisés nationaux avaient fait très mal au secteur, qui génère 8 % du PIB régional. A l’aube d’une nouvelle saison estivale, les responsables locaux tentent donc de rassurer les visiteurs en leur promettant des plages propres. Reconnaissons d’emblée que la pollution est en net recul dans la plupart des huit baies surveillées. Le résultat, sans doute, des efforts de l’agriculture pour limiter les intrants, mais aussi d’une conjoncture d’éléments météorologiques. Mais tout n’est pas parfait, loin de là.

Le dernier survol aérien effectué par le Centre d’étude et de valorisation des algues (CEVA) montre une Bretagne à deux visages. « On ramasse beaucoup moins que les autres années », assure le préfet des Côtes-d’Armor. Dans les baies de la Fresnaye et de Saint-Michel-en-Grève, les plages sont largement « préservées », selon Stéphane Rouvé. Sur ces sites, le développement de « l’ulvaria obscura » est scruté de près. Cette algue qui devient marron quand elle s’échoue semble « prendre la place » de sa cousine l’ulva armoricana connue comme « algue verte ». Mais elle se développe moins vite. Le « problème » majeur de la Bretagne se situe un peu plus à l’est.









Un bateau amphibie teste le ramassage en mer

Comme l’an dernier, la très grande majorité des échouages a lieu dans la baie de Saint-Brieuc. « Surtout dans sa partie Est, autour d’Hillion et d’Yffiniac », reconnaît le préfet. C’est ici que les alarmes détectant le sulfure d’hydrogène se sont récemment déclenchées. Dans un courrier divulgué en fin de semaine dernière, la maire d’Hillion avait dénoncé « l’abandon » de l’État. « La difficulté cette année, c’est que les vents de nord-est ont poussé les algues dans certains secteurs », assure Etienne Guillet, sous-préfet et « monsieur algues vertes » de la région. Impossible pour l’heure de savoir à quoi ressemblera l’été. Mais si les pluies restent aussi limitées, la prolifération devrait être évitée.

Sur les plages les plus touchées, les tracteurs continuent de ramasser. Mais sur les rochers ou dans les vasières comme à Lorient, la solution miracle n’a pas encore été trouvée. Depuis l’automne, un bateau amphibie est déployé pour ramasser les ulves en mer, avant qu’elles ne se déversent sur le littoral. « Il vient en complément des autres solutions pour capter les algues en amont », assure le préfet des Côtes-d’Armor. L’expérimentation « Sea Cleaner » conduite avec l’entreprise Efinor doit durer trois ans.