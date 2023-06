« On est sorti de la politique des petits pas, mais on n’est pas encore au pas de course », lance Corinne Le Quéré. Le constat de la climatologue franco-canadienne pourrait résumer à lui seul les 200 pages du rapport que publie ce mercredi soir le Haut conseil pour le climat (HCC) qu’elle préside.

Cet organisme indépendant de treize experts a été créé en novembre 2018, à la demande d’Emmanuel Macron, avec pour mission principale d’évaluer les politiques climatiques du gouvernement au regard des objectifs fixés. C’est ce que fait le HCC en publiant son cinquième rapport annuel, intitulé Acter l’urgence, engager les moyens. Que faut-il en retenir ? 20 Minutes vous en résume quatre messages clés.

Un réchauffement plus fort que la moyenne mondiale

« 2022 a été emblématique de l’intensification des effets du changement climatique en France, commence par rappeler Corinne Le Quéré. La climatologue cite les trois vagues de chaleur essuyés l’an dernier, le déficit de précipitations de 25 % en métropole par rapport à la moyenne des 30 dernières années, la baisse des rendements de 10 à 30 % dans certaines filières agricoles, une production hydroélectrique inférieure de 20 % à la moyenne 2015-2019, les fortes tensions dans plus de 2.000 communes pour l’approvisionnement en eau potable, les 7.800 feux pour 72.000 hectares de végétations parties en fumées…

« Alors que la planète s’est réchauffée de 1,15°C sur la dernière décennie, en France, ce réchauffement moyen est de 1.9°C », note Corine Le Queré. Et la suite n’est guère plus rassurante. « Les projections montrent qu’un réchauffement de près de 2°C à l’horizon 2030, avec une fourchette haute à 2,3°C, est pratiquement inévitable en France, avec des années extrêmes approchant les 3°C de plus en plus fréquentes », note le rapport. En clair : « La France est particulièrement exposée aux conséquences du changement climatique, mais n’est pas prête à y faire face ».

Ca baisse, mais à un rythme insuffisant

Les émissions de gaz à effet de serre ont continué de diminuer en France en 2022. De 2,7 % même par rapport à 2021, ce qui représente une baisse de 11 millions de tonnes équivalent CO2 (MTeqCO2), précise le rapport. C’est supérieur à la baisse annuelle moyenne de 6,7 MTeqCO2 sur la période 2011-2021. Au total, en 2022, 403,8 MTeqCO2 ont été émises sur l’année en France, soit 25 % au-dessous des niveaux d’émission de 1990.

Pas de quoi pour autant se congratuler. D’abord parce que ces baisses sont en grande partie liées à des phénomènes conjoncturels. « Les émissions ont surtout baissé dans les secteurs du bâtiment et de l’industrie, ce qui s’explique en partie par un hiver chaud et les appels à la sobriété face à la hausse des coûts de l’énergie », analyse Corinne Le Quéré.

Surtout, le rythme actuel de baisse reste insuffisant dans tous les secteurs – sauf celui du bâtiment – pour atteindre les nouveaux objectifs climatiques européens. L’UE vise en effet désormais une baisse de 55 % de ses émissions d’ici à 2030 par rapport aux niveaux de 1990. Ce nouveau cap doit être décliné, en France, dans la future Stratégie nationale bas carbone, dont le gouvernement doit présenter une première mouture dans les prochains jours. « Il faudra viser des baisses annuelles de 17 MT eqCO2 sur la période 2020-2030, quand nous étions sur une moyenne de 9,1 entre 2019 et 2022 », expose Corinne Le Quéré. Autrement dit, le rythme de réduction devra presque doubler.

Un tableau plus inquiétant encore si on prend les puits de carbone ?

Jusqu’à présent, on a parlé en émissions brutes. Autrement dit en sortant de l’équation l’évolution de la capacité de nos puits de carbone naturels (forêts, prairie, océans…) à absorber du CO2. Les Etats misent bien souvent dessus pour atteindre la neutralité carbone, soit l'équilibre où un pays n’émet pas plus de CO2 qu’il est capable d’en absorber. Problème : cette quantité de carbone stockée par nos puits de carbone terrestres* a diminué de 4,6 MT éqCO2 en 2021 par rapport à 2020, indique le HCC, les chiffres de 2022 n’étant pas encore disponible**. Cela fait tout de même une baisse de 21 %, qui concerne surtout les forêts (-3,8 MT eqCO2). Le HCC l’explique en grande partie par le réchauffement climatique et la sécheresse, qui accroît la mortalité des arbres et réduit leur croissance.

Au final, cette perte change un peu toute la donne. En émissions brutes, le budget carbone annuel que la France s’était fixé à ne pas dépasser sur la période 2019-2022 est en passe d’être respecté. Mais celui réalisé en prenant en compte les émissions nettes est en passe d’être dépassé.

Manque encore une politique économique d’ampleur

C’est tout le paradoxe que pointe Corinne Le Quéré. D’un côté, la climatologue note du mieux dans les politiques publiques françaises : « Le cadre d’action (...) se construit, mobilisant les parties prenantes*** ». Pour autant, la présidente du HCC souligne des lacunes. « Il manque encore une politique économique d’ampleur », insiste-t-elle notamment.

Le rapport liste de nombreuses pistes d’améliorations. Dans le secteur des transports par exemple, qui a vu ses émissions augmenter en 2022 (+2,3 %). Malgré la publication de documents et feuilles de route, « la stratégie de décarbonation de la voiture individuelle est fragmentée », regrette le HCC. Concernant la rénovation énergétique des bâtiments, « les politiques mises en œuvre ne permettent pas d’enclencher un nombre suffisant de rénovations complètes performantes », écrit plus loin le rapport, qui s’attarde aussi sur l’agriculture. « Les mesures concernant la réduction des émissions des élevages doivent être accompagnées de mesures sur la demande et sur l’offre alimentaire, afin d’éviter qu’elles ne soient affaiblies par les importations de viande de l’industrie, de la grande distribution et de la restauration hors foyer », recommande-t-il.

Un autre défi de taille identifié est financier : il faut trouver 30 milliards d’euros supplémentaires d'ici à 2030. Pas simple à trouver ? Le rapport met en parallèle les dépenses défavorables au climat, qui « ont fortement progressé en 2022 du fait du bouclier tarifaire ». Ce dispositif, instauré sur le gaz, l’électricité et les carburant pour faire face à l’envolée des prix de l’énergie, est dépeint par les ONG comme des subventions aux énergies fossiles. « Elles ont représenté 80 milliards d’euros de dépenses publiques cumulées sur la période 2021-2023 », rappelle le HCC.