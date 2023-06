« Ceci est une obligation légale »… Illustré par une tasse de café, le post énervé de Gabrielle a beaucoup fait réagir sur le réseau social Linkedin le week-end dernier. Elle y raconte comment on a refusé de la servir dans une boulangerie Paul. La raison ? Sa tasse, dans laquelle elle voulait du café, aurait été jugée « peu hygiénique », alors « qu’elle l’avait nettoyée la veille ». Pourtant, depuis près de deux ans maintenant, on peut amener son propre « contenant réutilisable » dans les commerces qui font de la vente à emporter, à moins qu’il soit « sale » ou « inadapté ».









Une obligation de la loi Antigaspillage et économie circulaire

Depuis le 1er juillet 2021, la règle est donc claire. Non seulement « les établissements de restauration commerciale et les débits de boissons à consommer sur place mettent à la disposition de leurs clients qui en font la demande des contenants réutilisables ou recyclables ». Mais ce « contenant réutilisable ou recyclable peut être apporté par le consommateur », selon une disposition de la loi Antigaspillage et économie circulaire. En ce qui concerne les boissons, si vous amenez votre propre contenant, le commerçant est même tenu de vous proposer une réduction.

« Nous sommes navrés d’apprendre que la boutique dans laquelle vous vous êtes rendue n’a pas accepté votre mug et allons faire le nécessaire pour que cela ne se reproduise plus », a immédiatement répondu l’enseigne Paul, en commentaire. « Ce n’est pas quelque chose qui m’arrive très fréquemment, raconte Gabrielle. En plus, ma tasse avait déjà été acceptée dans ce même magasin. Quand ça arrive, parfois, je renonce, mais cette fois, je n’avais vraiment pas envie de laisser passer quoi que ce soit ! »

« La pratique semble commencer à rentrer dans les mœurs »

Dans une enquête publiée en novembre 2021, l’ONG No Plastic in my Sea révélait que de nombreuses enseignes ne se prêtaient pas au jeu : sur 102 établissements testés, 59 % des restaurants visités refusaient de servir des boissons dans un contenant réutilisable apporté par le consommateur, un pourcentage montant à 70 % pour les restaurants interrogés. Pour justifier un tel refus, les établissements évoquaient alors un manque d’information de la part des employés, des raisons d’hygiène (notamment avec le Covid-19), un récipient ou format inadapté, des produits déjà emballés…

L’ONG Zéro Waste France, elle, a mené des campagnes de sensibilisation auprès des commerces. La responsable des affaires juridiques de l’association, Alice Elfassi, explique que « même s’il y a eu beaucoup de refus à cause du Covid-19, nous avons aujourd’hui beaucoup moins de remontées problématiques ! La pratique semble commencer à rentrer dans les mœurs ».

De fait, du café bio au McDo, les cinq établissements testés par 20 Minutes, à Levallois (Hauts-de-Seine) et à Bagnolet (Seine-Saint-Denis), ont tous accepté de nous servir, dans notre tasse ou dans notre Tupperware. L’un d’entre eux encourageait même les consommateurs à venir avec leur propre contenant, dans une affiche derrière le comptoir. De quoi inspirer d’autres enseignes ?