Fin mars, la grève des éboueurs parisiens contre la réforme des retraites fut un très bon moyen de s’en rendre compte. Dans les amas de déchets qui se créaient un peu partout dans la capitale, les cartons occupaient une belle place, symboles de la place prise désormais par l’e-commerce dans nos modes de consommation.

En 2021, 1,7 milliard de colis ont été distribués ou exportés en France, soit 14,9 % de plus qu’en 2019, selon l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (Arcep). Et on serait encore loin du pic, alors que la Fédération de l’e-commerce et de la vente à distance (Fevad) s’attend à ce que le commerce en ligne représente 20 % du commerce de détail en France en 2030… contre 14 % en 2022.





Encore loin des objectifs européens sur le carton

Forcément, cette croissance tire à la hausse le nombre global de cartons mis sur le marché chaque année en France. « De l’ordre de 1,2 million de tonnes, et il devrait y avoir au moins 500.000 tonnes de plus d’ici à 2030 », indique Anne-Sophie Louvel, directrice des opérations et territoires chez l’éco-organisme Citeo*.

Une plaie dans la gestion des déchets en France ? D’un côté, « le carton est facilement identifiable, on sait normalement tous ce que c’est, ce qui doit permettre d’éviter les erreurs de tri », glisse Anne-Sophie Louvel. Direction le bac du tri sélectif, celui où l’on met les déchets qui se recyclent. La poubelle jaune dans la plupart des collectivités. Une fois au bon endroit, le carton n’est pas non plus le matériau qui pose le plus de souci à recycler. Placé dans un pulpleur, une grande marmite où il est mélangé à l’eau, il est transformé en pâte qui servira, entre autres, à refaire de nouveaux cartons.

Pourtant, en France, le taux de recyclage des cartons est « seulement » de 66% (méthodologie européenne). C’est mieux que le plastique (23 %) mais moins que le verre (85 %). C’est surtout moins que les objectifs de recyclage que l’Union européenne demande à la France d’atteindre d’ici à 2030 : 85 %. Il faut donc gagner près de 20 points en sept ans. Et l’explosion de l’e-commerce n’aide pas, bien au contraire. « Les poubelles jaunes, comme les bacs de tri que certaines collectivités installent sur la voirie, n’ont pas été conçus pour faire face à ces nouveaux modes de consommation », explique Anne-Sophie Louvel.

Sortir les cartons des bacs de tri ?

Il suffit en effet de quelques cartons pour saturer ces contenants et ne plus laisser aucune place aux autres emballages. Le surplus atterrit alors bien souvent aux pieds des poubelles, au risque de devenir des déchets abandonnés. Ou finit dans la poubelle grise, celle des ordures ménagères, avec les restes de repas et autres biodéchets. Pas la meilleure idée, la salissure et l’humidité étant les deux grands ennemis du recyclage des cartons. « On trouve 800.000 tonnes de cartons dans les ordures ménagères chaque année », déplore la directrice opération et territoires de Citéo.

Un gâchis qui a poussé certaines collectivités à agir en installant des bacs spécifiques pour les cartons, comme il existe déjà des points d’apports volontaires sur le verre. C’est le choix fait par la communauté de communes de Montélimar (Drome), qui a installé 171 colonnes à carton depuis 2018. « Le dispositif a permis de collecter 250 tonnes en 2018 et 442 tonnes en 2022, avec l'avantage qu’ils sont en très bon état en vue du recyclage, rapporte Yves Levêque, vice-président en charge des déchets. Et si on continue à trouver des cartons aux mauvais endroits, c’est bien moins qu’avant. »

Et pourquoi pas mettre l’e-commerce au réemploi ?

Citéo compte une soixantaine de collectivités ayant fait ce même choix et appelle à la généralisation de cette solution partout où elle est possible. « Cela permettrait de gagner six points sur les 20 qu’il reste à gagner, calcule l’éco-organsime.

Pas anodin donc. Mais cette solution n’empêche pas, en parallèle, de chercher à aller plus loin en réduisant à la source le flot de cartons généré. Non seulement ces fameux 85 % seront plus simples à atteindre, « mais on évite aussi des émissions de gaz à effet de serre », assure Anne-Sophie Raoult.

Avec Léa Got, la Havraise a cofondé Hipli, start-up qui propose des colis réutilisables pour l’e-commerce (et récompensée d’ailleurs par Citéo). Depuis juillet 2021, Hipli propose ainsi quatre formats de colis correspondants aux gabarits les plus utilisés. Sauf que ceux d’Hipli sont en polypropylène (PP), « un plastique souple qui offrait la meilleure résistance aux étiquettes et aux lavages répétitifs tout en étant recyclable lorsqu’il arrive véritablement en fin de vie, précise l’entrepreneuse. Pas avant une centaine de voyages, la durée de vie moyenne de ces colis espérée par Hipli, qui permet d’éviter au total 25 kg de déchets, calcule la jeune entreprise.

« Notre colis vétéran en est à 110 voyages »

Le circuit part toujours du Havre, d’où Hipli dispatche ses 450.000 colis en fonction des besoins de ses 350 clients e-commerçants, des marques de prêt-à-porter aux gourdes Qwetch en passant par CDiscount. « Nos colis servent donc à livrer leurs propres clients, déroule Anne-Sophie Raout. Ces derniers n’ont plus qu’à plier le colis jusqu’à pouvoir le rentrer dans une pochette pré-affranchie fournie avec, puis à le glisser dans une boîte aux lettres, et le tout nous revient au Havre. » Mutualisé avec le courrier, le retour ne génère que 20 g de CO2, onze fois moins que la production d’un nouveau carton, assure Hipli. Il reste à laver le colis, le réparer si besoin, lui apposer une nouvelle étiquette, et le revoilà prêt à repartir.

Cette boucle nécessite que tout le monde joue le jeu. « Les e-commerçants ne livrent en Hipli que les clients qui l’ont accepté, si bien qu’on sait qu’ils sont sensibles à la démarche, indique Anne-Sophie Raoult, qui assure avoir perdu peu de colis en route jusqu’à présent. « Notre « vétéran » a déjà 110 voyages au compteur, et on assure désormais un million d’envois par an », raconte-t-elle.

La loi Agec pour mettre tout le monde au pas

Certes, ça reste une goutte d’eau sur le milliard de colis expédiés chaque année en France. Mais Hipli fait sa part (du colibri) et prévoit de bien grandir, en visant 4 millions d’envois en 2024, notamment en s’étendant sur la Belgique. Et la start-up n’est pas la seule à s’être lancée sur le créneau. Une trentaine en font de même en Europe. Dont Opopop, un autre « frenchie ».

Surtout, il ne faudrait pas oublier la loi Agec de février 2020 qui impose que 5 % des emballages mis sur le marché soient réemployables en 2025, et 10 % en 2027. « Beaucoup croient que la mesure s’applique seulement au secteur alimentaire, mais ça vaut aussi pour l’e-commerce », rappelle Anne-Sophie Raoult.