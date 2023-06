Un phénomène climatique à des milliers de kilomètres peut avoir des répercussions jusqu’en France. C’est ce qui se dessine avec le nuage de fumée en provenance du Canada, où l’équivalent de deux fois la Belgique a été dévoré par les flammes. Résultat : un nuage de fumée rempli de particules fines de combustions s’élève dans les airs et, poussé par les vents, se dirige vers l’Europe.

La France, notamment Paris, devrait être touchée dans la nuit de lundi à mardi avec le risque planant d’une pollution de l’air aiguë. Le nuage de fumée devrait ensuite recouvrir tout le pays au cours de la semaine, selon Alexandre Isgro, météorologue prévisionniste à la Chaîne météo, avec un pic attendu jeudi.

D’où vient ce nuage qui menace la qualité de l’air en France ?

Depuis début juin, le Canada fait face à des feux de forêts historiques. La sécheresse aiguë couplée à des températures élevées et une végétation de conifères ont fait s’embraser les pinèdes canadiennes. Plus de deux cents feux de forêts sont toujours hors de contrôle selon les données du Centre interservices des feux de forêt du Canada (CIFFC), alors que plus de 7,1 millions d’hectares ont été brûlés dans tout le pays depuis le début de l’année.

Ces incendies ravagent les forêts canadiennes qui partent littéralement en fumée. Cette fumée s’élève dans l’atmosphère et n’a que faire des frontières. Elle se dirige ainsi vers la France pour atteindre, selon Pierre Pernot d’Airparif, Paris dans la nuit de lundi à mardi. « Elle arrive en ce moment par la pointe de la Bretagne, mais le pic est attendu plus tard, essentiellement jeudi et vendredi où il touchera la plus grande partie du pays », précise Alexandre Isgro. Le nuage est en effet poussé par un « jet-stream », un vent très fort « entre 200 et 300 km/h et aussi très haut en atmosphère », explique encore le météorologue.

Sera-t-il visible en France ?

Le ciel ocre qui entourait les gratte-ciel de New York pourrait alors repeindre l’ambiance des rues et routes françaises. Mais tout dépend de la quantité de particules qui arrive avec le nuage et de sa position dans l’atmosphère. « Si la forte concentration de particules se confirme, on pourra le voir, notamment sous forme d’un ciel brumeux, ocre ou encore par une sorte de poussière sur les voitures, un peu comme les épisodes de sable du Sahara », décrit Alexandre Isgro.

Toutefois, les fumées sont pour le moment trop hautes dans l’atmosphère pour être visibles ou ressenties par la population, nuance Pierre Pernot. En effet, « ce genre de nuage est transporté à très haute altitude, à des kilomètres au-dessus de nos têtes », abonde Véronique Riffault, enseignante-chercheuse à l’IMT Nord Europe, selon qui ce n’est pas la première fois qu’un tel panache de fumée venu du Canada menace l’air français. Pour le ressentir, il faudrait alors le nuage descende, soit par la pluie créant un dépôt humide, soit par des échanges thermiques engendrant un dépôt sec. La luminosité peut aussi être affectée par la pollution de cette fumée canadienne.

Quels risques pour la santé ?

Si le nuage n’est pas à hauteur de la respiration, la vigilance reste de mise car les incertitudes persistent. L’inquiétude se porte surtout sur la pollution de l’air, alors que Montréal est actuellement la ville plus polluée au monde. Et ce que transporte un tel panache ne promet rien de bon pour la santé. « Ces feux de forêts dégagent une telle énergie que se crée une sorte de spirale qui transporte vers les hauteurs plusieurs polluants, comme des particules fines, des cendres, des composés organiques, soit tout un tas d’espèces chimiques », précise Véronique Riffault.

Dans cette liste, on retrouve les hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP), « des constituants naturels du charbon et du pétrole, ou qui proviennent de la combustion incomplète de matières organiques », selon la définition du Centre de lutte contre le cancer. Les scientifiques s’attendent également à voir arriver des dioxines, provenant des sols contenant des espèces chlorées, ou encore de la poussière, et aucun de ces éléments n’est une bonne nouvelle pour les voies respiratoires. Une exposition aiguë et sur le court terme peut provoquer des problèmes de santé, surtout chez les personnes à risque, atteintes de maladies cardiovasculaires ou de problèmes respiratoires. Mais elle a aussi un effet cumulatif avec l’exposition faible mais chronique, qui a des effets sur le long terme.