Place de la République, à Paris,

« Taxez les riches », « Faites payer les pollueurs », « Keep it in the ground » (« Laissez les énergies fossiles dans le sol »)… Une centaine d’activistes engagés pour le climat ont réalisé ce vendredi matin une performance sur la place de la République, à Paris. Leur but : exiger la fin des énergies fossiles et la solidarité entre les pays du Nord et du Sud dans la lutte contre le changement climatique. Le rassemblement avait lieu en marge du sommet pour un nouveau pacte financier mondial, organisé dans la capitale à l’initiative d’Emmanuel Macron.

Réunis dans un grand cercle, les activistes ont retourné de grandes feuilles noires disposées sur le sol, symbolisant le pétrole, pour faire apparaître le verso, de couleur verte, comme les dollars nécessaires pour financer la lutte contre le changement climatique. Parmi les activistes, Mutisha est venu d’Ouganda pour manifester contre le projet de méga-pipeline de Totalenergies, Eacop, alors qu’un faux baril géant a été disposé à côté de la statue centrale de la place, en signe d’opposition. « On doit mettre un terme à ce projet, qui ne respecte ni les droits humains, ni le vivant, insiste Mutisha. Des centaines de personnes vont être expropriées, alors que le changement climatique impose de mettre un terme aux énergies fossiles. »









« Le changement climatique nous fait perdre plus de 650 milliards de dollars chaque année, ajoute Soraya Fettih, responsable de campagne au sein de l’ONG 350.org. La société civile est la grande absente du sommet pour un nouveau pacte financier mondial. » Alors que les gouvernements du Nord réfléchissent à de nouveaux leviers pour financer l’action climatique et la solidarité avec les pays du Sud, « il ne faudrait pas que ce sommet soit celui de la communication et du greenwashing », ajoute la chargée de campagne.

« Les prêts et les assurances ne régleront pas tout »

« Cela fait plus de trente ans que les gouvernements sont au courant et qu’ils négocient pour mettre un terme aux énergies fossiles. Pendant ce temps, nos champs se dessèchent, le niveau des océans s’élève. Les prêts et les assurances ne régleront pas tout, il y a des vies derrière les catastrophes climatiques. Nous voulons simplement que les pays riches respectent leurs engagements, on ne peut pas attendre plus », ajoute l’expert de l’ONG Climate Action Network, Harjeet Singh.

« Le changement climatique fait déjà des ravages. En Inde, on est en train de vivre l’une des pires vagues de chaleur de notre histoire », souligne quand à elle l’activiste Disha Ravi, qui a décidé de s’engager pour le climat en voyant ses grands-parents manquer d’eau. Depuis le 15 juin, 54 personnes sont mortes dans l’Uttar Pradesh et 44 dans l’État voisin du Bihar. Et les services météorologiques indiens ont averti que la canicule allait se poursuivre dans une dizaine d’États.

« Nous sommes les Soulèvements de la Terre »

Parmi les citoyens mobilisés ce vendredi, nombreux sont celles et ceux qui affichent leur soutien aux Soulèvements de la terre, l’association écologiste dont le gouvernement a ordonné la dissolution mercredi. C’est le cas d’Anna, 36 ans, qui a dessiné leur symbole sur ses deux joues : « Nous demandons que les gouvernements agissent enfin dans le sens de l’Histoire, on ne lâchera pas et on sera toujours là quoi qu’il arrive pour leur rappeler l’urgence. ».

Plus loin, d’autres brandissent des pancartes « Nous sommes les Soulèvements de la Terre. » Ce n’est « pas possible » de « dissoudre les Soulèvements », ajoute Sasha, 25 ans. « On ne dissout pas l’espoir », dit-elle, reprenant le mot d’ordre des rassemblements de soutien qui ont eu lieu partout dans le pays, le soir de la Fête de la musique.