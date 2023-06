100 milliards, 2.000 milliards, parfois plus encore… Plusieurs estimations, toutes alignant un grand nombre de zéros, tentent d’évaluer les montants que les pays du Nord devraient réunir, chaque année, pour aider les pays du Sud à lutter contre le changement climatique.

La question est au cœur du sommet pour un nouveau pacte financier mondial qu’organise la France ces jeudi et vendredi à Paris. Plus de 200 représentants du gratin de la diplomatie internationale, dont une quarantaine de chefs d’État et de gouvernements, y participent, avec l’objectif d’ouvrir les discussions pour un nouveau contrat de solidarité entre le Nord et le Sud. Gillaume Compain, chargé de campagne « climat » à Oxfam France, décrypte ces enjeux pour 20 Minutes.

De tous ces chiffres qui circulent sur les besoins financiers des pays du Sud pour faire face au changement climatique, lequel retenir ?

Le chiffre qui a le plus circulé jusqu’à présent est celui des 100 milliards de dollars. Il nous ramène à la COP 15 de Copenhague de 2009. Les pays du Nord y avaient promis à ceux du Sud de réunir 100 milliards de dollars par an, à compter de 2020, pour les aider à faire face au changement climatique. C’est un chiffre politique. Il se voulait choc, mais ne correspond en rien à la réalité des besoins. Dans un rapport de mai 2022, le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (Giec) évaluait les besoins d’investissements dans les pays du Sud, pour atténuer le changement climatique, entre 1.450 et 2.800 milliards de dollars par an, sur la période 2020-2030.

Mais ces estimations ne portent donc que sur le volet « atténuation », soit tout ce qui doit être entrepris pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre et limiter ainsi le réchauffement climatique. Typiquement en investissant dans la sortie des énergies fossiles ou la préservation des forêts et autres puits de carbone. Mais ce n’est qu’un enjeu. Un autre, fondamental, en particulier pour les pays du sud, est celui de l’adaptation, soit la préparation aux impacts actuels et à venir du réchauffement climatique. Sur ce volet, on peut s’appuyer sur l’« adaptation gap report », un rapport du Programme des Nations Unies pour l’Environnement paru en novembre. Il estimait les besoins annuels sur l’adaptation, toujours pour le Sud, entre 160 et 340 milliards de dollars d’ici à 2030, en invitant à retenir plutôt la fourchette haute.

Ces deux volets, atténuation et adaptation, sont donc à additionner. Un rapport commandé à des économistes par la présidence de la COP27, en novembre, arrivait alors à la somme de 2.000 milliards de dollars dont les pays en développement et les marchés émergents [hors Chine] auraient besoin pour atteindre leurs objectifs environnementaux.

A Oxfam, vous retenez un chiffre plus élevé encore…

On estime les montants nécessaires à réunir à 2.700 milliards de dollars par an. Sans doute avons-nous pris des fourchettes plus hautes que ce rapport de novembre. Surtout, aux enjeux atténuation et adaptation, nous ajoutons un troisième volet : les « pertes et dommages ». C’est tout ce qui concerne la réparation des préjudices déjà subis par les pays du Sud et liés à la crise climatique dont ils sont en première ligne bien qu’y ayant peu contribué. Là encore, il y a plusieurs estimations. En faisant leur synthèse, nous arrivons à un montant de 400 milliards par an.

Pourquoi est-ce aux pays riches de réunir ces sommes ?

Pour les « pertes et dommages », on n’est ni plus ni moins que dans l’application d’un principe de pollueur-payeur. 10 % des pays riches émettent 50 % des émissions de gaz à effet de serre, un ratio qui était plus important encore par le passé. C’est tout le paradoxe de la crise climatique : les pays du Sud sont en première ligne alors qu’ils y ont historiquement très peu contribué. La logique vaut aussi pour l’adaptation, puisque ces mêmes Etats vont devoir investir massivement pour faire face aux impacts inévitables.

Pour l’atténuation, on est moins dans une logique de dette climatique, puisqu’on parle des efforts à fournir par tous afin de réduire nos émissions de gaz à effet de serre. On doit tous le faire, au Nord comme au Sud. Mais dans nos calculs, on retranche la contribution dont on estime que ces pays du Sud seront en mesure d’apporter pour investir pour décarboner leurs économies. De l’ordre de 400 milliards de dollars par an en moyenne. Ça reste trop peu si on veut une transition à la hauteur des enjeux, ce qui est dans l’intérêt de tous. Il faudra nécessairement un soutien des pays les plus riches. De l’ordre donc de 1.450 à 2.800 milliards de dollars.

Où en est-on aujourd’hui dans la réunion de ces montants ? Même sur la promesse des 100 milliards par an à compter de 2020, on n’y est pas ?

Avec trois ans de tard sur l’objectif initial, on devrait atteindre les 100 milliards réunis en 2023. Plusieurs Etats se disent confiant sur ce point. Mais derrière ce chiffre, il faut voir l’effort financier réellement consenti par les pays du Nord. En 2020, ces derniers disaient avoir réuni 83,3 milliards de dollars cette année-là. Mais près des deux tiers avaient été redistribués aux pays du Sud sous la forme de prêts. Par définition, ils sont à rembourser, en payant des intérêts. Une part même de ces prêts n’est pas concessionnel, c’est-à-dire accordé à un taux plus avantageux que celui du marché. Autrement dit, on demande à des Etats déjà pauvres et croulant bien souvent sous les dettes de s’endetter un peu plus pour financer des projets, notamment d’adaptation, à une crise dont ils sont très peu responsables.

Ce n’est pas notre vision de la solidarité internationale. Les financements climat doivent passer essentiellement par des dons et des subventions. Ainsi, si on regarde dans le détail, en 2020, la valeur réelle des dépenses consenties par les pays les plus riches au titre des financements climat - autrement dit la part de dons sur les 83,3 milliards - s’élevait tout au plus à 24,5 milliards de dollars.

Ces 2.700 milliards de dollars ne sont-ils pas du coup un objectif inatteignable ?

La somme peut paraître considérable. Et elle l’est. Mais il faut la mettre en perspective. Si on retient ce rythme de 2.700 milliards de dollars par an, alors les pays riches auraient à réunir 19.000 milliards de dollars jusqu’à 2030. Ils en ont mobilisé 28.000 dans le cadre de leur réponse au Covid-19… rien qu’en 2020. La preuve que c’est possible.

L’enjeu est d’avoir suffisamment de volonté politique pour passer à l’échelle. C’est l’un des enjeux du sommet qui se tient en ce moment à Paris. A Oxfam, on prône par exemple un « échange de dette climatique » … Cela consisterait à ce que les pays riches empruntent 11.500 milliards de dollars sur les marchés financiers, aux taux avantageux auxquels ils ont souvent droit, pour les allouer à ceux du Sud pour financer la lutte contre le changement climatique. Bien sûr, l’effort n’est pas anodin. Mais encore une fois, c’est bien moins que ce qu’on a emprunté pour faire face à la pandémie.

Et derrière, il y a toute une série de pistes qui permettraient de financer ces emprunts. Un impôt progressif sur la fortune permettrait de dégager 1.100 milliards de dollars par an s’il était instauré dans les seuls pays membres [30] du Comité d’aide au développement [un forum fournissant les plus grands fournisseurs d’aide publique au développement]. Ce serait un bon début.