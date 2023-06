C’est une « priorité » face aux étés chauds et aux îlots de chaleur urbains. La baignade dans le Rhône et la Saône devrait être possible avant la fin des mandats du président de la métropole et du maire de Lyon, en 2026, ont-ils annoncé mardi, lors de la présentation du Surf (schéma des usages des rives fluviales), un projet commun entre le Grand Lyon et les Voies navigables françaises (VNF).

La métropole a indiqué le lancement d’une étude dont les résultats seront connus d’ici à la fin de l’année pour « identifier les sites pouvant accueillir un bassin pour la baignade urbaine sur son territoire », a-t-elle précisé. Actuellement, il est interdit de piquer une tête dans les fleuves, sous peine d’amende.

Trois lieux envisagés

Les lieux envisagés ? Le canal de Jonage, la darse de Confluence ou encore le val de Saône. « Plusieurs critères entrent en ligne de compte […], en premier lieu la qualité de l’eau, la sécurité, l’accessibilité ou encore l’intensité du trafic fluvial à proximité », rappelle un communiqué de la métropole. « Il faut s’assurer de toutes les conditions de sécurité. Les courants peuvent être forts », a lancé Thierry Guimbaud, responsable des VNF, relate Le Monde. C’est pour ces mêmes raisons de sécurité que la piscine au pied du Mucem à Marseille ne sera finalement pas opérationnelle cet été.









Pour les élus écologistes, l’objectif « majeur » de ce plan d’action, inédit dans sa conception et ses ambitions, est de « permettre aux usagers de renouer avec leur environnement dont les fleuves sont des éléments essentiels ». Ils veulent mettre en place un « développement harmonieux des usages des rives du Rhône et de la Saône », notamment face aux effets du réchauffement climatique.