Opposants comme défenseurs de la ligne Lyon-Turin partagent le même constat : il faut moins de camions dans les vallées alpines. Mais où reporter cette circulation ? Sur les rails dans un nouveau tunnel, comme le défendent des élus communistes et LR ? Ou bien faut-il utiliser les infrastructures ferroviaires disponibles dans le tunnel historique, comme l’a défendu Jean-Luc Mélenchon dimanche ? « On y met [dans ce tunnel historique] sept fois moins de trains qu’avant, donc si on remonte au niveau où on était avant, si on y fait quelques améliorations, on passera les camions sur le rail », a-t-il proposé au micro de BFMTV.

Ce scénario est-il envisageable ? 20 Minutes passe la situation en revue.

La portion de ce tunnel du mont Frénis utilisée pour le transport ferroviaire a été mise en service en 1871. Elle a fait l’objet de travaux d’aménagements depuis.

Le trafic de trains de marchandises y a bien chuté. Trois fois moins de trains y passaient en 2021 par rapport à 1984, selon les calculs de l’office fédéral de la statistique suisse, repérés par France Info. Le trafic est passé de 8,1 millions de tonnes en 1984 à 2,7 millions 37 ans plus tard. Un autre rapport de la Commission européenne et de l’Office fédéral suisse des transports indique que les volumes transportés par le rail dans les Alpes françaises ont baissé de 68 % entre 1999 et 2020. Parmi les causes avancées dans ce rapport, la désindustrialisation des Alpes françaises, la chute du PIB en 2008 et 2009, ainsi que des facteurs propres au secteur ferroviaire.

Ces facteurs pourraient bien être techniques : ce tunnel, qui est aussi utilisé pour du transport de passagers, n’est pas adapté techniquement aux nouvelles normes ferroviaires, soulignait en 2016 Paolo Foietta, alors chef de la Commission intergouvernementale italienne pour le Lyon-Turin, dans un document repéré par l’agence italienne Agi. Parmi les obstacles cités par ce responsable, la pente du tunnel, le tracé sinueux, « les tensions d’alimentation de la suspension caténaire, qui diffèrent entre la France et l’Italie », ou bien encore la longueur maximale des trains, de 550 mètres indique-t-il, contre « les 750 mètres des normes européennes ». En 2018, SNCF Réseau précisait que de tels trains de 750 mètres « peuvent circuler sur cette ligne, mais doivent être remaniés avant le passage de la frontière, le réseau italien n’acceptant pas de trains de plus de 550 mètres à ce jour ».









Paolo Foietta avait aussi pointé la non-conformité aux nouvelles règles de sécurité : « Le tunnel du Fréjus est un tube unique avec deux voies bidirectionnelles, mais sa capacité n’est que théorique car la " section du vieux col " est aujourd’hui considérée comme ne répondant pas aux normes modernes de " sécurité des tunnels ferroviaires " », écrivait-il ainsi.

Le croisement des trains de passagers et de marchandises « est, en fait, sévèrement limité dans l’exploitation car le tunnel n’est pas équipé d’issues de secours et de systèmes de ventilation forcée », ajoutait-il.

Selon SNCF réseau, 54 trains maximum par jour pourraient passer par ce tunnel si « la règle de non-croisement de deux trains fret et voyageurs » était intégrée. Ce chiffre descendrait à 42 « si les exigences de sécurité devenaient plus élevées et imposaient la présence d’un seul train à la fois dans le tunnel ».