De nombreux concerts pour la Fête de la musique ont été annulés mercredi dans des villes telles que Biarritz, Pau ou Clermont-Ferrand en raison de forts risques d’orages en soirée sur une diagonale reliant le Sud-Ouest au Nord-Est.

Après les dix départements classés en vigilance orange aux orages mercredi matin, Météo-France a placé neuf départements supplémentaires pour la nuit de mercredi à jeudi à partir de 20h, portant le total à dix-neuf, sur une grande diagonale allant du Sud-Ouest au Nord-Est.

La vigilance a été étendue aux Ardennes, à l'Aube, à la Haute-Garonne, au Gers, au Loiret, au Lot, à la Marne, à la Meuse et au Tarn-et-Garonne, après avoir été annoncée dans la matinée pour la Charente, le Cher, la Corrèze, la Creuse, la Dordogne, l'Indre, le Lot-et-Garonne, la Nièvre, la Haute-Vienne et l'Yonne. Les préfectures exhortent à la prudence et certaines municipalités à renoncer à tout ou partie des festivités du soir.

Interdiction totale dans plusieurs villes

Un grand nombre d’annulations concernent le Sud-Ouest, avec des interdictions totales décrétées à Dax et Capbreton (Landes), Tarbes, Lourdes (Hautes-Pyrénées), Pau (Pyrénées-Atlantiques) ou partielles à Agen (Lot-et-Garonne), Blaye (Gironde) et Biarritz (Pyrénées-Atlantiques). Dans le Tarn-et-Garonne, le département a annoncé sur Twitter l’annulation des festivités à Montauban, le préfet conseillant à tous les maires et organisateurs d’annuler les événements.

A Bordeaux, « plusieurs organisateurs préfèrent annuler certaines scènes en extérieur, ou les déplacer en intérieur (Darwin, IBoat…) pour des questions de sécurité » a informé la mairie. Sur les douze scènes initialement prévues en extérieur, seule celle du square Toussaint-Louverture sur la rive droite est maintenue sur son site initial. « Tous les concerts dans les bars, restaurants ou amateurs restent autorisés » ajoute également la municipalité.

Alerte aux crues également en Corrèze

La préfecture de la Haute-Vienne avait déjà annoncé dès la fin de matinée « l’annulation des festivités prévues en extérieur dans le cadre de la Fête de la musique et pour toute autre manifestation comportant des chapiteaux ». Idem en Corrèze, où le préfet demande aux organisateurs de festivités sous chapiteau « de ne pas recevoir de public » et de retirer « tentes et structures légères » ce mercredi soir. Dans ce département également concerné par une alerte crues, le préfet invite aussi les organisateurs « à être vigilants pour les festivités qui se tiennent à proximité des cours d’eau. »

A Clermont-Ferrand, c’est un risque « d’orages, de grêle et de rafales de vent à 65 km/h dès 18 heures » qui a conduit la municipalité à annuler l’ensemble des festivités en extérieur.

Outre les dix-neuf départements placés en vigilance orange, quarante-six autres départements ont été placés en vigilance jaune.