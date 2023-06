« Surtourisme », « hypertourisme », « overtourisme » ou « tourismophobie », etc. Appelez ça comme vous l’entendez mais le but est de définir ces 80 % de touristes qui déferlent chaque année sur la France pour visiter seulement 20 % du territoire, de l’Alsace à la Gironde en passant par l’Ardèche. Un plan pour réguler les flux qui submergent des sites touristiques a été dévoilé cette semaine, alors que ces derniers constituent « parfois une menace » pour « l’environnement, la qualité de vie et l’expérience touristique de la clientèle ». Sans parler d’un effet de « rejet » des touristes par les populations locales.

Ces phénomènes de saturation liés à la surfréquentation devraient donc redessiner le tourisme de demain. Au menu : parking payant, droits d’entrée, quotas journaliers, réservation anticipée, etc. L’île de Bréhat mi-juin, ou le pont du Gard et les gorges de l’Ardèche avant elle, ont ainsi déjà opté pour le « tourisme raisonné » ou pour la « désaisonnalité ». Tour d’horizon des sites qui, face aux grands débarquements, ont pris ou vont prendre les devants.

L’île de Noirmoutier réclame un péage

Un peu moins cotée mais plus vaste que sa voisine l’île d’Yeu, l’île de Noirmoutier (Vendée) est assaillie de touristes chaque été : jusqu’à 100.000 par jour ! Les embouteillages sont fréquents sur le pont qui la relie au continent. Il faut aussi se montrer patient pour emprunter le passage submersible du Gois ou accéder à la célèbre plage des Dames, au nord de l’île. Les résidents (moins de 10.000 en hiver) en pâtissent. Ils s’inquiètent aussi pour la dégradation des espaces naturels, la gestion de l’eau potable et les problématiques de sécurité. A tel point que l’idée d’instaurer un péage sur le pont pour les visiteurs, sur le modèle de l’île de Ré (Charente-Maritime), refait surface. Trois des quatre municipalités de Noirmoutier ont voté pour ces dernières semaines. La balle est désormais dans le camp du conseil départemental de Vendée, propriétaire de l’ouvrage. Un débat similaire existe sur l’île d’Oléron (Charente-Maritime), elle aussi desservie par un pont gratuit.

La plage de l’île Vierge interdite au public

C’est une superbe crique de sable blanc, baignée par une eau turquoise. A Crozon, la plage de l’île Vierge est devenue une célébrité malgré elle. Plusieurs fois remarqué par des revues internationales, le site de la pointe sud de la Bretagne souffre depuis plusieurs années d’une surfréquentation touristique. Pas aidée par les images de plage paradisiaque publiées sur les réseaux sociaux, la commune a dû interdire l’accès au site en 2020. Dans la foulée des déconfinements, la crique avait été prise d’assaut, faisant craindre pour la sécurité des promeneurs autant que pour l’environnement naturel de la très sauvage presqu’île. Matérialisée par des panneaux et des cordes, l’interdiction d’accès à la plage est valable pour les piétons comme pour les kayakistes et les plaisanciers. Pas toujours respectée, la décision du maire de Crozon nécessite régulièrement l’intervention des gendarmes, qui n’hésitent pas à aligner les PV à 135 euros pour tenter de se faire comprendre.

A Crozon, la plage de l’île Vierge est devenue une célébrité malgré elle. - Fred TANNEAU

« Responsabiliser les visiteurs » de la dune du Pilat

En fonction de l’érosion et du vent, sa hauteur varie entre 102 et 110 mètres depuis quelques années, ce qui en fait la plus haute dune d’Europe. Premier site de Nouvelle-Aquitaine, la dune du Pilat sur le bassin d’Arcachon accueille chaque année deux millions de personnes, avec des pics qui peuvent atteindre 17.000 personnes par jour l’été. Une fréquentation qui pourrait menacer à terme son écosystème. Ces dernières années, des actions ont été menées pour faire disparaître le stationnement sauvage autour de la dune qui dégrade l’environnement, et des panneaux à messages variables sont positionnés en amont du parc de stationnement pour prévenir les visiteurs de l’affluence sur le site. Une « démarche de requalification » a aussi été entreprise par le Syndicat mixte de la Grande Dune du Pilat depuis 2008 pour « piloter la gestion durable du site en conjuguant l’accueil d’un vaste public et la préservation de ce joyau naturel particulièrement fragile. » Cela se traduira par l’inauguration le 30 juin d’un nouvel espace d’accueil « intégralement repensé pour sensibiliser et responsabiliser les visiteurs » et un village-cabanes « entièrement réhabilité avec parcelles végétalisées ». Prochaine étape : la candidature pour la labellisation Grand Site de France.

Le Languedoc régule partout, tout le temps

Réguler l’afflux surtourisme… En Languedoc, le sujet s’est imposé il y a quelques années pour préserver trois lieux exceptionnels. Monument antique le plus visité de France, le Pont du Gard a été fermé à la circulation automobile en 2000. Pour accéder à l’aqueduc romain, il faut, depuis, garer sa voiture sur l’un des deux parkings du site (moyennant 9 euros), ce qui limite aujourd’hui à 1.400 véhicules soit environ 5.500 personnes, le nombre de visiteurs simultanés.

Dans l’arrière-pays Hérault, le village de Saint-Guilhem-le-Désert a lui aussi étouffé sous le poids touristique. Entre 400 et 600.000 personnes découvrent chaque année cette perle médiévale située sur la route de Compostelle. Au point, l’été, de pouvoir parfois à peine y marcher dans les ruelles bondées. Depuis plusieurs années, l’accès n’est plus autorisé aux voitures, qui doivent obligatoirement se garer dans un parking payant (l’été et certains week-ends le reste de l’année) de 600 places… dont la moitié est réservée aux habitants. Fragilisée par le tourisme, la cascade (aussi appelée les parapluies de Saint-Guilhem), situé sur l’Hérault, entre le village et la grotte de Clamouse, est en cours de restauration et son accès désormais interdit par arrêté préfectoral.

Dans l’arrière-pays hérault, entre 400 et 600.000 personnes découvrent chaque année le village de Saint-Guilhem-le-Désert. - PASCAL GUYOT

A quelques kilomètres de Montpellier, on n’y accède qu’à pied, à vélo… ou en empruntant le petit train à la presqu’île de Maguelone. Le train est gratuit, en revanche les parkings pour les voitures (situé à 800m de la cathédrale romane, côté Villeneuve-lès-Maguelone) sont payants l’été. Quasiment tous les véhicules à moteur y sont interdits depuis plusieurs années, afin d’assurer la sauvegarde, le développement et la mise en valeur du patrimoine. Ce qui n’empêche pas 220.000 personnes de le visiter chaque année.

Sur l’île de Bréhat, « pas plus mais mieux »

Hyperfréquentée l’été, l’île de Bréhat vient de décider d’instaurer un quota de visiteurs cet été pour réguler le flux de touristes. Du 14 juillet au 25 août, l’accès à l’île bretonne sera limité à 4.700 visiteurs par jour maximum. Pour en savoir plus, c’est ci-dessous, avec notre envoyé spécial sur l’île, Jérôme Gicquel.

« Pas plus mais mieux »… Bréhat va instaurer une jauge de touristes cet été

➡️ https://t.co/xRAGEx2G9c pic.twitter.com/2ShoiQ3Bv5 — 20 Minutes (@20Minutes) June 15, 2023 L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.



En Ardèche, un Bison futé des canoës

Avec deux millions de touristes par an, les Gorges de l’Ardèche sont l’un des lieux les plus touristiques de France avec une activité phare : le canoë. Durant les pics de fréquentation estivaux, plus de 3.000 embarcations peuvent être louées à la journée. Pour éviter les embouteillages sur l’autoroute de l’Ardèche, le « canoë malin », une sorte de Bison futé, a été mis en place cette année. « L’objectif est de pouvoir gérer les pics de fréquentation, indique Vincent Orcel, directeur général de l’Office de tourisme Gorges de l’Ardèche - Pont d’Arc. Grâce à des webcams, on a les données en temps réel mais aussi un système de prédictivité via les données des années précédentes qui nous permettent de savoir, à travers un code couleur, les différents tronçons de la rivière qui pourraient être très fréquentés et à quels moments. »

Les Gorges de l'Ardeche, à hauteur de Vallon-Pont-d'Arc, en août 2018. - PHILIPPE DESMAZES

La stratégie de l’OT est de revaloriser « la grande descente » historique de 24 km, qui ne représente que 15 % de la fréquentation. Il propose également des loisirs « hors des sentiers battus » et sur d’autres périodes que celle estivale pour « irriguer et diffuser » le flux de touristes sur tout le territoire. Ainsi, le secteur mise sur « informer, sensibiliser et responsabiliser » pour anticiper d’éventuelles jauges. Actuellement, seuls les deux lieux de bivouacs sont réglementés avec des quotas de fréquentation. Dans ces endroits, il est également interdit de boire de l’alcool entre mai et septembre depuis dix ans, pour éviter « d’éventuels accidents dûs à l’ivresse », indique la préfecture.

Ne pas aller « dans les Vosges comme à Europa-Park »

Région très touristique avec plus de 22 millions de visiteurs en 2022, l’Alsace n’est pas épargnée non plus par le phénomène. Certes dans des proportions moindres car la célèbre route des Vins s’étend sur 170 km avec de nombreux villages typiques recherchés. Plusieurs ont déjà été récompensés pour leur patrimoine et ont vu, logiquement, leur fréquentation augmenter. Quitte parfois à perdre, un peu leur authenticité au gré de l’installation de magasins de souvenirs. Il faut souvent jouer des coudes l’été et en période de Noël à Riquewihr, par exemple… Le massif des Vosges séduit également toujours plus de monde. Pas toujours avec une grande considération pour sa biodiversité, déplore Alsace Nature depuis quelques années. « Il faut orienter ce tourisme vers la protection et non la consommation, résume son directeur Stéphane Giraud. On ne va pas dans les Vosges comme à Europa-Park ! »

Le Canigou, en précurseur

Elle a beau être la montagne sacrée des Catalans, le Canigou qui culmine à 2.785m sur la chaîne des Pyrénées, n’a pas toujours eu les égards dus à son rang. Pendant longtemps, il a même été l’un des symboles du tout voiture et venir quasiment se garer à son sommet. Depuis 2008, le syndicat mixte Canigó Grand Site, en charge de sa gestion, a entamé une sérieuse marche arrière. Progressivement, les différents accès ont été fermés pour les véhicules individuels motorisés. L’accès au refuge des Cortalets leur a d’abord été interdit. Et au fil des ans, de nombreuses pistes et chemins forestiers ont connu la même évolution. Laquelle « permet ainsi une amélioration significative de l’intégrité paysagère du site classé », évoquait, en 2018, le syndicat mixte. C’est cette même année que le parking de l’Esquena d’Ase, situé à 1386 m, est devenu le dernier lieu autorisé aux voitures. Il faut depuis environ cinq heures de marche pour rejoindre le Canigou.

Rappelons également qu’aux portes de Marseille, une réservation l’été a été mise en place pour cinq ans à la calanque de Sugiton et que le parc national réfléchit à limiter la fréquentation sur les îles du Frioul. Reste alors à souligner qu’un groupe de travail avec des influenceurs va être créé afin que les pros de la photo sur Instagram n’encouragent plus la fréquentation massive de sites touristiques mais et sensibilisent leur audience à l’impact de celle-ci. Dans leur viseur ? Les surpopulaires Mont-Saint-Michel et Etretat.