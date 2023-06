Et si la mise en place des zones à faibles émissions (ZFE) n’avait pas lieu en 2025 mais plutôt en 2030 ? Comme dans d’autres métropoles, à Bordeaux, le débat autour des calendriers et des modalités de la mise en vigueur de la ZFE fait rage. Tout est parti d’un nouveau rapport sénatorial, intitulé Zones à faibles émissions mobilité : sortir de l’impasse dans lequel les sénateurs Jean-François Longeot et Philippe Tabarot appellent à repenser le cadre de la loi « Climat et Résilience ». « Partout où elles sont instituées, les ZFE-m se heurtent à des crispations et de vives incompréhensions, tant de la part des collectivités territoriales chargées de les mettre en place que des usagers, particuliers et professionnels, dont les mobilités quotidiennes seront affectées par les restrictions de circulation », écrivent-ils dans ce rapport paru le 14 juin.

Si l’on s’en tient à l’actuel calendrier de la métropole bordelaise, les véhicules catégorisés Crit’Air 4 et 5 [les voitures à moteurs diesel d’avant 2006 et à essence d’avant 1997] ne pourront plus circuler dans l’agglomération intrarocade à partir de 2025. Mais dans l’état des choses, à un an et demi de la date butoir, ces délais sont-ils tenables ?

« Il faut revoir les choses du sol au plafond »

Pas sûr pour Claudine Bichet, adjointe au maire de Bordeaux en charge du défi climatique, et vice-présidente de Bordeaux métropole au climat, à la transition énergétique et à la santé. « Il faut revoir les choses du sol au plafond si nous souhaitons mettre en place une mesure efficace, acceptée et réalisable. Est-ce réellement possible de demander aux collectivités de financer l’achat de voiture ? Ça va nous coûter une somme astronomique », explique l’élue à 20 Minutes. D’après les estimations de la métropole, cette mesure coûtera 40 millions d’euros à la collectivité. « Afin de mettre en place la ZFE, nous avons besoin d’un accompagnement financier massif de l’Etat », glisse Claudine Bichet.

Quant à la question de l’acceptabilité de la ZFE par la population, pour l’instant, le combat idéologique et pédagogique est loin d’être terminé : d’après un sondage mené dans le cadre du rapport sénatorial, 86 % des particuliers et 79 % des professionnels sont opposés au déploiement des ZFE.

« Le diable porte le visage de la fracture territoriale »

Alors reculer, est-ce renoncer au combat contre la pollution de l’air ? « Non », martèle Claudine Bichet. Selon elle, si le débat est aujourd’hui porté sur un report de l’entrée en vigueur des ZFE, c’est aussi et surtout dû à un manque d’intérêt de l’Etat pour ces questions. « Quand le gouvernement d’Emmanuel Macron décide qu’un sujet est prioritaire, il n’a pas de soucis à le faire passer en haut de la pile. Si l’Etat a vraiment envie d’agir de manière efficace sur le sujet de la pollution de l’air, je ne pense pas que le calendrier ait besoin d’être repoussé de cinq ans », s’agace l’élue.









Repousser les échéances, Fabien Robert (Modem), conseiller municipal et métropolitain de Bordeaux, y est aussi favorable. « C’est une loi de bon sens. Chaque année, on sait que 600 personnes meurent en Gironde de la pollution de l’air. En revanche, le diable est dans l’application de cette loi. Un diable pouvant porter le visage de la fracture territoriale », explique le membre de l’opposition.

« Il faut adapter la loi en fonction de deux critères. D’abord, celui de la pollution de l’air. Depuis le Covid-19 et nos changements d’habitudes, cette dernière est en baisse. Alors, pour respecter les standards de l’OMS, avons-nous besoin de suivre des calendriers aussi stricts ? Ensuite, il faut prendre en compte l’acceptabilité économique. Le principal risque serait que les aides financières ne touchent pas les bonnes personnes », explique Fabien Robert.

En effet, que faire des Girondins qui n’appartiennent pas à la Métropole et qui ne peuvent bénéficier des aides à la conversion ? Alain Anziani, le président de Bordeaux Métropole, s’en inquiétait déjà en janvier dans nos colonnes. « La grande question c’est : veut-on régénérer un phénomène comme les gilets jaunes ? » disait-il. Pour l’opposant à la mairie, le conseil régional doit aussi apporter son lot d’aides, pour que tous les habitants de la Gironde puissent plus facilement changer leurs automobiles.

Les vignettes Crit’Air déjà has been ?

Mais au cœur des discussions autour de la ZFE, les modes de calcul des maintenant fameuses vignettes Crit’Air font aussi débat. Tout comme les députés insoumis Sylvain Carrière et François Piquemal, élus respectivement de l’Hérault et de Haute-Garonne, Claudine Bichet est favorable à un changement rapide des Crit’Air pour notamment y inclure d’autres variables. « Ces vignettes prennent seulement en compte les polluants atmosphériques générés par les motorisations, et non les polluants émis par les freinages, ou l’empreinte carbone des véhicules », explique l’élue.

Fabien Robert plaide aussi pour la mise en place de « mesures d’adaptation et d’exception ». « Pour une personne ayant un véhicule des plus polluants qui vient six fois par an à Bordeaux, écologiquement, lui faire changer de véhicule, c’est insensé », illustre l’élu Modem, tout en restant plus réservé sur la nécessité de revoir les modes d’attribution des vignettes Crit’Air. « Je pense qu’il faut d’abord mettre cette loi en vigueur, puis réfléchir à une révision des Crit’Air ».

En tout cas, le sujet est loin d’être clos. Le 10 juillet, un comité national de concertation sur la mise en œuvre des ZFE devra rendre les conclusions de ses travaux. De quoi relancer le débat.