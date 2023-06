La sobriété revient pour l’été. Le gouvernement a annoncé mardi l’acte II de son plan de réduction de consommation énergétique, quelques mois après les inquiétudes liées à l’énergie, dans le contexte de la guerre en Ukraine.

Dans ce second volet, une mesure phare est avancée par l’exécutif : pousser les Français à rouler moins vite sur l’autoroute, en passant de 130 km/h à 110 km/h. Au sein du CAC 40, 27 entreprises s’y sont engagées. Concrètement, dans le cadre de leurs trajets professionnels, les salariés seront incités à rouler à 110 km/h. Une consigne avait été passée dans ce sens aux agents de l’Etat dès l’automne dernier.

Pour préserver le climat, il faut « du courage politique »

Selon le gouvernement, la mesure devrait permettre de réduire 20 % des émissions de gaz à effet de serre, tout en utilisant 20 % de carburant en moins. « Passer de 90km/h à 80km/h sur les routes départementales avait déjà été mal perçu. En règle générale, les politiques ne s’emparent pas de la question parce que c’est impopulaire. Mais si on veut prendre la mesure du réchauffement climatique, il faut du courage politique. Le gouvernement doit continuer à prendre ses responsabilités sur la question », estime Jean Jouzet, qui rappelle que cet engagement avait été retenu dès 2020 par la convention citoyenne sur le climat.

En octobre 2022, le climatologue avait signé dans Libération une tribune pour pousser à l’adoption d’une telle mesure. « Ensuite, en levant le pied, en roulant à 110 au lieu de 130 on économise instantanément jusqu’à 20 % à 25 % de carburant. Selon Négawatt et Carbone 4, cette mesure, couplée au retour du 80 km/h sur route et à des incitations à l’écoconduite nous apporterait une économie d’énergie annuelle de 65 TWh, ce qui correspond à 16 millions de tonnes de CO2, soit 4 % de l’ensemble des émissions de gaz à effet de serre de la France. C’est une action à efficacité immédiate », rappelait cette tribune.

S’il concède que ralentir la vitesse sur l’autoroute va réduire la consommation de carburant, Jean Baptiste-Renard n’est pas de cet avis. Le chercheur au CNRS à Orléans estime que le sujet de la vitesse sur autoroute n’est pas prioritaire. « Si on consomme moins, on produira moins de CO2, c’est indiscutable. Est-ce que c’est vraiment la mesure à prendre ? Ce qu’il faut c’est réduire la consommation dès le départ, c’est-à-dire avoir des véhicules qui consomment beaucoup moins. Sur autoroute, ce n’est pas là qu’on consomme le plus. »

La réduction de la vitesse sur une autoroute, vraiment une priorité ?

Le scientifique, également membre du conseil scientifique de l’association Respire, argumente. « Quand on est en vitesse stabilisée, un moteur va consommer très peu. Ce qui consomme le plus, c’est le fait d’accélérer et de freiner, ce qu’on peut voir en ville ou en zone périurbaine ». Parmi les mesures les plus urgentes, selon lui, à prioriser : l’interdiction des SUV en ville.

« C’est la fin du véhicule universel qui sert à tout : faire les courses, emmener les enfants à l’école, en ville il faut des plus petits véhicules et essayer d’avoir 2-3 personnes par véhicule, c’est une autre philosophie qu’il faut commencer à mettre en place », préconise le chercheur. Pour cet été, l’Etat a décidé de rester au stade de l’incitation. « Si ce n’est pas trop surveillé, je pense que la plupart des automobilistes, de toute façon, continueront de rouler comme aujourd’hui », prédit Jacques Brinet, directeur de la concession BJH à Milhaud, interrogé par France Bleu.

Dans un deuxième temps, l’exécutif annonce prévoir une hausse du malus à l’achat des véhicules « les plus émetteurs de CO2 et les plus lourds ». Suffisant pour convaincre les Français de lever le pied ? Selon un sondage Ifop datant de l’été dernier, plus de 60 % d’entre eux se disaient favorables à l’application d’une telle mesure.