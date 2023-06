« J’ai regardé le dernier bulletin. On a une toute petite chance d’avoir une éclaircie. » Ce soir de juin, lorsque Anthony Turpaud embarque 20 Minutes pour une virée à la belle étoile sur les contreforts des Alpes, la météo est plus qu’incertaine. Entre chien et loup, alors que les dernières lueurs du soleil s’estompent à mesure que la voiture serpente à la sortie de Saint-Etienne-de-Tinée (Alpes-Maritimes), dans l’arrière-pays niçois, une pluie fine vient doucher un peu plus ses espoirs d’une percée à travers les nuages.

« C’est évidemment la condition sine qua non pour des photos réussies. » Cet agent du parc national du Mercantour à mi-temps travaille aussi la nuit. Noire. C’est à ce moment-là qu’il part chasser. Pas les gibiers, non. Surtout pas. Mais les ciels étoilés. Les images de Voie lactée. Un dada venu sur le tard pour ce passionné de 46 ans.

Pour faire des photos de la Voie lactée, Anthony Turpaud, qui part en montagne, seul, en bivouac, utilise un matériel spécial qui permet de fusionner plusieurs images ensemble - Anthony Turpaud - aturpaudfoto.com

Dans une « Réserve internationale de ciel étoilé »

« C’était en 2017. Je consultais la photothèque du parc et je me suis rendu compte que nous n’avions que des paysages de jour, se rappelle-t-il en faisant grimper sa Suzuki à travers une épaisse purée de pois, direction le col de la Bonnette, à 2.715 m d’altitude. Il y avait bien un coucher de soleil mais absolument rien dans l’obscurité. » Sacrilège. La zone est pourtant un incroyable spot de vie nocturne, loin de l’éclat artificiel des grandes villes, labellisé Réserve internationale de ciel étoilé depuis décembre 2019.

« C’est une indication qui vient signifier qu’il y a très peu de pollution lumineuse et que l’observation de ce qui se passe au-dessus de nos têtes peut être de très grande qualité. » Il essaie d’ailleurs de le prouver lors de sorties aussi nombreuses que possibles pour ramener d’incroyables clichés capturés en pointant son appareil vers l’infini. Et au-delà. Faut-il encore que toutes les planètes de l’astrophotographie, qu’il pratique désormais de manière professionnelle, soient alignées. Que tous les paramètres à cocher soit respectés. « Pour réussir son coup, c’est plutôt d’avril à mi-octobre. Du fait de la rotation de la Terre autour du soleil, le ciel change et, l’hiver, on a des choses qui sont un peu différentes, un peu moins spectaculaires, explique Anthony Turpaud. Il faut aussi attendre les moments de nouvelle lune pour que sa lumière ne vienne rien perturber. »

« Un environnement que je redécouvre dans l’obscurité »

Ce soir-là, le climat n’aidera définitivement pas. Après avoir croisé deux biches et plusieurs lièvres, pris dans la lumière des phares, nous arrivons à destination sur l’une des routes les plus hautes d’Europe. Et l’espoir d’entrevoir quelques étoiles est réduit à néant. Le ciel est bouché. Il est 22h30 et la nuit n’est pas encore tout à fait noire. Une lueur bleutée se diffuse encore dans le brouillard. Seuls dans cette zone au décor (de jour) désertique, le silence de la nuit est assourdissant. On n’entend que le vent, le bruit de nos pas et un cours d’eau au loin. La vue est entravée, l’ouïe comme augmentée.

Dans le @mercantour, l'astrophotographe @Tonio06fr

Dans le @mercantour, l'astrophotographe @Tonio06fr

capture des images de #VoieLactée. Son travail se fait en altitude, dans l'obscurité la plus totale et un silence assourdissant. Morceaux choisis (à voir et à écouter👂) captés lors d'une virée avec lui #20Minuit pic.twitter.com/BLCn4iU6sH — Fabien Binacchi (@fabienbinacchi) June 21, 2023



Un état que cet amoureux de la montagne converti aux hautes altitudes - il est originaire de l’ouest de la France, aime d’habitude vivre en solitaire. Carrément en bivouac. « C’est comme ça que j’arrive à avoir une meilleure imprégnation. Le fait d’être isolé me permet de mieux ressentir les choses dans cet environnement dans lequel je vis tous les jours, mais que je redécouvre totalement dans l’obscurité, explique Anthony Turpaud. En montagne, seul, la nuit a un côté mystique. Il y a des sensations particulières qui arrivent. Une sorte de retour à des instincts un peu primitifs. Nos yeux s’habituent effectivement au manque de lumière et on arrive à se déplacer juste avec celle des étoiles. Tous nos sens sont en éveil. On entend plein de choses. Les bruits ne sont pas les mêmes. Tout est beaucoup plus feutré. Et le moindre son vous alerte. »

Dans un état de « quasi-transe », seul, la nuit, en montagne

Dans le noir, « c’est une sorte, non pas de communion, mais au moins d’immersion » avec la nature qui lui semble « beaucoup plus sauvage », dit-il, emmitouflé dans une parka et en enfilant son bonnet. Faute de pouvoir s’avancer plus dans l’obscurité cette fois-ci, il montre ses plus belles prises sur son téléphone « même si le réseau passe mal ici ». Il ouvre aussi l’application qui lui permet de savoir « où regarder » pour arriver à capturer la voie lactée, en pose très lente. Il raconte aussi ses rencontres passées avec « les chauves-souris qui vous rasent la tête pour chasser les mouches qui vous tournent autour », « les animaux qui tournent aussi parfois autour de la tente ».

Et il partage avec 20 Minutes cette « magie ». « Quand j’arrive dans l’endroit qui m’intéresse, j’installe mon bivouac, je fais mes repérages, je mets en place mon matériel et ensuite j’attends que le soleil finisse de se coucher. En général, c’est à ce moment que je dîne, que je me pose. Et c’est aussi là que la nuit commence à arriver, qu’elle m’enveloppe. Les étoiles s’allument les unes après les autres. Et arrive alors comme une sorte de méditation. » Il décrit même un état de « quasi-transe ». Comme cette fois, aux lacs de Ténibre, situées à quelques dizaines de kilomètres de là, où il n’y avait « aucune ride sur l’eau ». Un moment presque onirique. « Toutes les étoiles se reflétaient à la surface. Et je ne savais plus où était le ciel, où était le sol. Je ne savais plus où j’étais. J’avais presque l’impression de n’être plus là, explique-t-il. D’être dans l’espace. »

« On s’abandonne à cette beauté » de la nuit

Un moment hors du temps. Comme beaucoup d’autres qu’Anthony Turpaud a déjà vécu en seulement six ans d’astrophotographie et de sorties. Dans le Mercantour, mais aussi ailleurs, et notamment en Finlande, à l’affût des aurores boréales. « J’ai l’impression que le système dans lequel on vit, je le laisse à chaque fois de côté le temps de ces nuits. Et que, le lendemain matin, quand le soleil se lève à nouveau, et que je reviens dans le quotidien, je ressens une sorte de mélancolie. La vie reprend son cours. Dans cette obscurité, on s’abandonne en fait. On s’abandonne à cette beauté. »

Le professionnel de l’image (il a déjà sorti un livre* et organisé plusieurs expositions) n’en ramènera pas de cette nuit-là. En rebroussant chemin, en redescendant dans la vallée, le brouillard devient moins dense. On aperçoit, au loin, des poches de lumière aux reflets dorées. « Là c’est Saint-Etienne-de-Tinée. Au loin, le littoral de la Côte d’Azur », précise-t-il encore. La bruine s’est arrêtée. Dans une clairière, Anthony Turpaud décide de retenter un arrêt. Une éclaircie. Et quelques étoiles sont de sortie, timides entre deux nuages. Encore trop pour qu’Anthony décide de sortir son appareil. Il lui faudra revenir. Pour s’enfoncer à nouveau dans cette nuit noire.

*L’empreinte du ciel étoilé, des Alpes à la Méditerranée, avec Cyrille Baudouin (ed. Gilletta, 176 p., 39,50 €)