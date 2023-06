« C’est une première et une victoire pour ces familles, ainsi que toutes les personnes et tous les enfants qui aujourd’hui souffrent gravement de la pollution de l’air » Tony Renucci, directeur général de l’association Respire, a de quoi se réjouir. Lundi 19 juin, le tribunal administratif de Paris a condamné l’Etat à indemniser deux familles victimes de la pollution de l’air.

« Il s’agit d’une décision qui fera date, s’agissant de la première indemnisation de victimes de la pollution de l’air en France » commentent Hermine Baron et François Lafforgue, les avocats d’une des familles, qui ont suivi le dossier avec l’association.

Pathologies ORL et respiratoires

Les enfants de ces deux familles qui vivent dans l’agglomération parisienne souffraient de pathologies ORL et respiratoires. Elles avaient été contraintes de quitter la capitale sur conseil des médecins pour que la santé des enfants s’améliore. Elles demandaient chacune environ 220.000 euros et ont obtenu respectivement 3.000 et 2.000 euros.









La somme certes peut paraître minime, mais c’est son caractère pionnier qui ici importe. « L’association Respire est heureuse d’avoir contribué à cette décision historique ! » se réjouit Tony Renucci.