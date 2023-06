Quels sont les bons réflexes en cas d’orage ?

Météo-France a classé quinze départements en vigilance orange pour de violents orages ce lundi. L’institut météorologique appelle à la prudence alors qu’une « forte activité électrique » est attendue. Mais comment se protéger quand le ciel gronde et les éclairs frappent ? Alors qu’un million de coups de foudre frappent le sol français et qu’une centaine de personnes sont foudroyées chaque année, 20 Minutes vous rappelle les bons réflexes à avoir.

Rester à l’intérieur

La foudre frappe dehors, vous serez donc bien plus en sécurité à l’intérieur. Si vous êtes dehors, vous pouvez vous réfugier dans un bâtiment, en pierre de préférence, ou dans une voiture, bien isolée grâce aux pneus. Si vous ne pouvez pas vous abriter, évitez absolument de rester sous un arbre. S’il est isolé, il y a encore plus de risque qu’il soit frappé par la foudre car les éclairs touchent les endroits les plus hauts. « Le risque de foudroiement d’un arbre isolé en espace ouvert est environ 50 fois supérieur à celui d’un homme debout », précise le ministère de l’Intérieur et des Outre-mer.

Dans un espace ouvert comme un champ, si vous portez des objets métalliques imposants, comme un club de golf, il est impératif d’éviter de le brandir au-dessus de votre tête. Posez-le à côté de vous sans le toucher, le temps que les intempéries cessent. C’est aussi le cas pour un parapluie. La meilleure position dans un espace ouvert comme un champ est de s’accroupir. De préférence avec une matière isolante glissée sous vos pieds comme un ciré ou un sac à dos. En cas de balade de groupe, pensez aussi à vous éloigner d’au moins trois mètres les uns des autres car la foudre pourrait se transmettre d’une personne à l’autre.

Eviter le métal et l’eau

Les pièces métalliques conduisent très bien l’électricité. A l’intérieur comme à l’extérieur, il est donc conseillé d’éviter de s’en approcher. Vous risquez sinon une électrocution par « tension de toucher ». La baignade en extérieur, comme les douches et les bains chez-soi, ne sont pas recommandés. L’eau est, aussi, un excellent conducteur. Il est recommandé de débrancher vos appareils électroniques et d’utiliser un téléphone portable, pas fixe, pour appeler les secours. Enfin, pensez à fermer vos portes et vos fenêtres et à vous en éloigner le plus possible.

Connaître les gestes à adopter

Les cas d’électrocution sont généralement graves. 10 % des victimes décèdent et plus de 70 % des survivants ont des séquelles permanentes et invalidantes. Si vous êtes témoin d’un accident lié à la foudre, il faut avant tout vérifier l’état de la victime. Toucher une personne qui a été foudroyée ne comporte aucun danger. Après l’avoir examinée et dans le cas où la victime est inconsciente mais respire, il faut la mettre en position latérale de sécurité. Si la victime ne respire plus, il faut commencer un massage cardiaque en attendant l’arrivée des secours (en appelant le 15, le 18 ou le 112). L’utilisation d’un défibrillateur, s’il y en a un à proximité, est aussi recommandée.