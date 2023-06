Après un week-end particulièrement orageux, le ciel n’a pas fini de faire gronder sa colère. Ce lundi, 15 départements du sud-ouest au nord-est de la France sont classés en vigilance orange. De violents orages et des rafales de vent de plus de 100 km/h sont attendus localement, a annoncé Météo-France dans son dernier bulletin.

Sont concernés les départements de l’Aube, Charente, Charente-Maritime, Cher, Côte-d’Or, Indre, Indre-et-Loire, Loir-et-Cher, Loiret, Marne, Haute-Marne, Nièvre, Deux-Sèvres, Vienne et l’Yonne. Les départements limitrophes à ces derniers sont eux placés en vigilance jaune, et peuvent connaître des orages localement forts.

« Risque de phénomènes violents »

« Des orages remontent actuellement sur le pays du sud-ouest vers le nord-est. Les orages les plus violents sont attendus cet après-midi sur un axe allant du Poitou-Charentes à la Champagne », avertit le prévisionniste.

« Situation fortement orageuse d’été nécessitant une vigilance particulière dans la mesure où il existe un risque de phénomènes violents, notamment de forts cumuls de pluie en peu de temps, de chute de grêle, associés à une forte activité électrique, voire de fortes rafales de vent pouvant localement dépasser les 100 km/h en rafales », poursuit Météo-France.

Grêlons et « activité électrique importante »

Ces orages s’accompagnent de « fortes pluies, d’un risque de fortes chutes de grêle ou de gros grêlons, de fortes rafales de vent » et « d’une activité électrique importante », selon le bulletin qui précise que « les orages s’évacuent vers les Ardennes et la Lorraine en soirée ou en cours de nuit de lundi à mardi en perdant peu à peu de leur virulence ».

Sur le pourtour méditerranéen et la Corse, le temps restera sec avec de belles périodes ensoleillées. Ailleurs, le ciel sera changeant avec des ondées moins fortes que la veille. Côté températures, les minimales iront de 12 à 18 degrés en général, jusqu’à 19 à 22 degrés dans le Sud-Est et en Corse. L’après-midi, les maximales atteindront 21 à 24 degrés sur le quart nord-ouest du pays, 25 à 30 ailleurs, jusqu’à 31 à 33 degrés dans la vallée du Rhône, en Franche-Comté, en Alsace et en Corse.