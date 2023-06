La comparaison claque. Selon une étude de l’ONG Transport et Environnement, publiée ce jeudi, « les 75 bateaux de croisière qui ont accosté en 2022 à Marseille ont émis plus d’oxydes de soufre que l’ensemble des voitures immatriculées dans la ville ». Ce qui positionne la cité phocéenne à la 12e place des ports européens les plus pollués par ces navires de loisir. Le Havre, à la 18e place, est l’autre port français que l’on retrouve dans ce classement, où Barcelonne fait figure de plus mauvais élève. Par rapport à 2019, date de leur dernière étude à ce sujet, les émissions de soufre ont baissé de 23 % reconnaît toutefois l’association, tout en précisant que c’est un « trompe-l’œil ». Elle souligne en effet le rôle des « scrubbers », ces filtres installés dans les cheminées de navire, très critiqués pour déplacer la pollution de l’air vers la mer.

Autre charge de l’association : le gaz naturel liquéfié (GNL), dont sont équipés de plus en plus de bateaux de croisière. « Bien qu’il permette de réduire les émissions de CO2, ce carburant accroît les émissions de méthane », relève Transport et Environnement, déplorant que ces émissions « liées aux bateaux de croisières en Europe ont été multipliées par cinq entre 2019 et 2022 ». L’étude, précise Nicolas Raffin, porte-parole de l’ONG, est basée sur les estimations de rejets à partir des caractéristiques des 218 navires de croisière en service en Europe.









« Les armateurs jouent sur la confusion »

Les réactions ne se sont pas fait attendre. « Cela ne nous surprend pas que Marseille soit douzième du classement, c’est un des plus gros ports de croisière en Méditerranée, donc forcément il y a la pollution qui va avec », confie Sophie de Stop Croisières. Le collectif va mener samedi une action en mer contre le GNL. « Les armateurs jouent sur la confusion et communiquent à fond sur une croisière plus durable en pensant résoudre la pollution de l’air, explique-t-elle. Alors qu’il faut le rappeler, ces villes flottantes avec piscine, patinoire, piste de karting, etc., sont un non-sens écologique. »

« Il faut planifier un scénario de sortie du croisiérisme en Europe », abonde Sébastien Barles, adjoint à la transition écologique (EELV), qui veut porter et développer « un autre modèle touristique » pour la ville. « Le lobby de la croisière doit cesser à Marseille », plaide l’élu. Des propos qu’appréciera Jean-François Suhas, président du Club de la croisière Marseille Provence, qui dénonce, lui, une étude « fondée sur des calculs théoriques ». Il préfère s’en remettre à l’étude commandée par le grand port maritime au pôle Mer Méditerranée, dont les résultats sont attendus en 2024. L’objet en est l’impact du transport maritime sur la qualité de l’air à Marseille.

Un pas de côté

Reste que l’étude de Transport et Environnement pose une question : comparaison est-il toujours raison ? Dans un exercice d’équilibriste, Damien Piga, directeur des relations extérieures et innovation chez AtmoSud, tente d’apporter de la nuance. « Les chiffres de pollution entre voitures et navires de croisière sont souvent demandés, mais cette comparaison n’a pas forcément de sens par rapport à un changement de comportement, explique-t-il. On n’est pas dans des modes de déplacements concurrentiels, comme avec l’avion ou le train, mais sur des secteurs d’activité différents. » Dans un cas, on est par ailleurs sur une pollution ponctuelle, lors du bateau à quai, quand celle des voitures est continue. La grille d’analyse, pour AtmoSud, est ainsi davantage à porter sur le poids de chaque activité dans la pollution de l’air de Marseille.

« La tendance est à une diminution du secteur routier dont le renouvellement du parc est beaucoup plus rapide que pour les navires », poursuit Damien Piga. Sur ce point, le constat va dans le sens de l’ONG Transport et Environnement. En revanche, AtmoSud fait un pas de côté sur les émissions de soufre : « On se focalise dessus mais ce n’est pas un enjeu dans les zones portuaires », affirme-t-il, expliquant que les panaches de fumée des bateaux à quai ne portent qu’une part infime, et au bout d’une heure, de particules fines de soufre, qui autrement restent à l’état gazeux. AtmoSud pointe davantage une attention inquiète sur l’oxyde d’azote et les particules ultra-fines.

« Cette étude met en évidence une problématique, mais pas par le bon prisme », regrette ainsi Damien Piga. « Pour avancer dans le bon sens et mettre tout le monde autour de la table, il faut alimenter les réflexions avec les bonnes données », ajoute-t-il. Un avis que ne partage pas Sébasien Barles, pour qui l’étude de Transport et Environnement vient s’ajouter « à une pollution au soufre déjà bien documentée ». A tout le moins, l’ONG a le mérite avec cette comparaison choc de rappeler l’urgence à s’emparer et traiter du sujet de la pollution engendrée par l’industrie de la croisière.