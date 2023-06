« Maillon essentiel » de la future expédition Polar Pod, qui doit étudier les étendues hostiles de l’océan Austral, puits de carbone majeur pour le climat, Persévérance, goélette géante prête à affronter les tempêtes, a été baptisée mercredi dans le Vieux-Port de Marseille.

« Plus grand voilier océanographique au monde », ce navire de soutien de 42 m de long à la coque renforcée en aluminium assurera tous les deux mois environ la relève d’équipage et le ravitaillement du Polar Pod, plate-forme océanographique dérivante dont la construction doit débuter en octobre et dernier « bébé » du médecin explorateur français Jean-Louis Etienne.